RSC. EL CERMI PLANTEA REFORZAR LOS REPORTES RELATIVOS A INCLUSIÓN EN LA REFORMA SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que se refuercen los aspectos de inclusión, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en la reforma legal en curso sobre información no financiera y diversidad de las empresas.En su documento de aportaciones al borrador de anteproyecto de ley por el que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital y la ley de Auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, en trámite de consulta pública por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el Cermi aporta varias enmiendas, "todas ellas dirigidas a robustecer la información que las empresas deberán ofrecer en materia de inclusión en sus reportes sobre diversidad".Así, el Cermi propone que "el estado de información no financiera de la empresa se amplíe e incorpore como cuestiones obligadas la de la igualdad, la no discriminación, las estrategias corporativas en relación con la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal".En cuanto a la participación de los accionistas en el gobierno y seguimiento de la compañía, el Cermi reclama que el texto legal recoja la exigencia de dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad o personas mayores, a fin de garantizar su derecho a disponer de información previa, y los apoyos necesarios para ejercer el voto.La reforma legal ahora iniciada pretende transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que España aún tiene pendiente de incorporación al Derecho nacional.