EL CERMI Y EL EDF SALUDAN QUE EL ACTA DE ACCESIBILIDAD HAYA SUPERADO SU PRIMER TRÁMITE EN EL PARLAMENTO EUROPEO

- Pese a la exclusión de “puntos decisivos”. El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) saludaron este viernes que el Acta Europea de Accesibilidad haya superado su primer trámite en el Parlamento Europeo, aunque han lamentado que hayan quedado fuera del texto provisional “puntos decisivos” para los 80 millones de personas con discapacidad que residen en la UE.El texto ha sido ratificado en la Eurocámara con 537 votos favorables, 12 en contra y 89 abstenciones. Tras recibir este respaldo, los representantes del Parlamento podrán iniciar negociaciones con el Consejo Europeo, una vez que éste fije su posición sobre estas futuras directrices comunitarias de accesibilidad.Entre las mejoras que el acta recoge se encuentra la obligatoriedad de que se eliminen barreras de ámbitos como Internet, entidades financieras o medios de transporte. “Eso sí, el movimiento de la discapacidad seguirá negociando con las diferentes instituciones comunitarias para que se introduzcan aspectos que todavía quedan fuera y se eliminen algunas exenciones que perjudicarán a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y sus familias”, advierte el Cermi y el EDF.En este sentido, ambas entidades lamentan que las microempresas sean excluidas del Acta y no tengan que hacer sus productos y servicios accesibles, como el comercio electrónico o libros digitales. Por lo que respecta a las pymes, deberán hacer una notificación oficial a las autoridades para justificar aquellas situaciones que no sean accesibles.Si bien hay otras cuestiones en las que existe todavía margen de mejora, como en el ámbito de los transportes, puesto que habrá medios que podrán seguir teniendo barreras arquitectónicas, el Cermi y el EDF celebran que se hayan introducido otras mejoras.Entre ellas, destaca que se incluya la transversalidad de este Acta, de forma que tengan que ajustarse a estos parámetros otras normativas europeas que tengan relación con la accesibilidad, por lo que se ha mejorado la propuesta inicial de la Comisión Europea, antes de que el texto fuera tramitado en el Parlamento Europeo..Otro de los puntos que se ha reforzado es el de que no sólo deban ser accesibles los edificios de interés, sino también su entorno. Así, no tendrá que ser accesible la sucursal de una entidad bancaria, sino también el cajero automático que esté en la fachada. Eso sí, esta obligación afectará únicamente a los edificios de nueva construcción y a los que sean sometidos a restauración relacionados con la banca, telefonía y servicios de transporte.