SAN SEBASTIÁN ACOGE LA XVI CARRERA DE CASCABELES DE LA ONCE ‘POR UNA SOCIEDAD INCLUSIVA’

San Sebastián acogerá mañana, sábado, la XVI Carrera de Cascabeles ‘Por una sociedad inclusiva’ de la ONCE, que se celebrará a partir de las 12.00 horas en las inmediaciones del Kursaal. Los participantes deberán cubrir un trayecto de unos 800 metros, sobre un circuito que dará la vuelta a los cubos del Kursaal. Esta carrera persigue el objetivo de que cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, pueda participar, estableciendo para ello un recorrido que pueda finalizar aunque sea caminando.Las personas que participen lo podrán hacer por parejas y portarán un cascabel de manera simbólica y como señal auditiva para las personas ciegas. Uno de los integrantes de la pareja portará un antifaz y el otro deberá guiarle. El material se distribuirá en los estands que se instalarán en el Kursaal. Una vez hayan finalizado la carrera, los participantes deberán devolver el material, salvo la camiseta.La XVI Carrera de Cascabeles ‘Por una sociedad inclusiva’ cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno vasco, DYA, Coca-Cola y Pastas Arruabarrena.Los detalles de la veterana carrera los han dado a conocer Aitziber San Román, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián; Maite Peña, diputada de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa; Javier Domínguez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Euskadi, y el subdirector de ONCE en Donostia, Miguel Ángel Aizpurua.La ONCE otorgará, además, el Cascabel de Oro Donostia 2017 al Club Deportivo Kemen porque lleva más de 23 años trabajando desinteresadamente en pro de la integración de las personas con discapacidad a través del deporte desde sus secciones deportivas, cursos para voluntarios y personas con discapacidad, jornadas de sensibilización, etc.