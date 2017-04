EL SERVICIO BIBLIOGRÁFICO DE LA ONCE MUESTRA CÓMO SE ADAPTAN LIBROS Y MAPAS PARA LAS PERSONAS CIEGAS

Etiquetas

El Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) se suma a la celebración de La Noche de los Libros, con dos actividades que se desarrollarán en sus instalaciones el próximo 21 de abril para mostrar cómo se adaptan libros y mapas para las personas ciegas.La primera actividad es una visita guiada por las instalaciones del Servicio Bibliográfico de la ONCE. La visita, prevista en tres grupos para 15 personas por grupo, se realizará por los departamentos de Producción Braille, Relieves y Sonido, donde el grupo se dirigirá en primer lugar al hall de la segunda planta, donde recibirá una breve introducción de lo que luego va a conocer.A continuación verán una cabina donde se graban las obras en soporte sonoro, para después recorrer la zona donde se imprimen y se encuadernan las obras en braille, y por último el trabajo, en muchos casos artesanal, que se realiza en Relieves (mapas, láminas, cuentos). La otra actividad es una exposición de materiales adaptados, utilizados por las personas ciegas para el acceso a la Educación, la Formación, y la Cultura, editados tanto en braille, sonido y en relieve, donde se mostrarán los materiales que se producen en el SBO para personas ciegas o con discapacidad visual, así como los diferentes formatos, características y adaptaciones.Los visitantes podrán conocer los aspectos a tener en cuenta a la hora de adaptar los libros y otros materiales, según las edades de los destinatarios ciegos y los profesionales del SBO explicarán su trabajo y responderán a las cuestiones que puedan surgir.La visita, de unos 60 minutos de duración, se podrá realizar el viernes, 21 de abril, a las 10.00, a las 11.15 y a las 12.30 horas, mientras que la exposición podrá visitarse el mismo día en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, en el número 18 de la calle La Coruña de Madrid.La Biblioteca Digital de la ONCE cuenta con 50.039 títulos. Los dos autores favoritos de las personas ciegas durante el año 2016 han sido Julia Navarro, con ‘Historia de un canalla’ (formato Braille y Daisy); y Almudena Grandes, con ‘Los besos en el pan’, (formato Braille y Daisy).Respecto a las grabaciones de libros realizadas durante 2016, se han editado 5.488 obras nuevas, de ellas en Braille 3.657, en Sonido 1.805 y en Relieve 26. Además se han hecho 46.435 copias, de ellas en Braille 16.520, en Sonido 29.537 y en Relieve 378.