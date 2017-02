EL PP SOLICITARÁ QUE LA LEY PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE CASEN SIN NECESIDAD DE DICTAMEN MÉDICO SE TRAMITE EN COMISIÓN

Etiquetas

El portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados, Ignacio Tremiño, manifestó este jueves que su grupo parlamentario solicitará que la proposición de ley de modificación de la Ley 15/2015 de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria para que las personas con discapacidad no necesiten presentar un dictamen médico para contraer matrimonio se tramite en esta comisión, aprovechando que “ha pasado a ser legislativa”.El Pleno del Congreso aprobó hoy por unanimidad la toma en consideración de esta proposición de ley, que busca solucionar la situación del colectivo de personas con discapacidad, que tras la reforma del Código Civil que implicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, iniciando así su tramitación parlamentaria.Esta modificación establece que "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.Tremiño manifestó a Servimedia que gracias a la iniciativa que plantea el PP “solo se solicitará el informe médico de forma excepcional cuando se presente una condición de salud, que no de discapacidad, que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedir prestar el consentimiento matrimonial al contrayente”.Por lo tanto, “aquí no se habla de discapacidad, sino de condición de salud, y además al tratarlo de esta manera cualquier persona con discapacidad se podrá casar sin necesidad de un certificado médico siempre que su salud se lo permita”.Asimismo, celebró que “todos los grupos lo han apoyado”, lo cual “es digno de destacar” y explicó que “históricamente siempre ha habido una discriminación con las personas con discapacidad intelectual que sí necesitaban el certificado médico y de esta manera no será necesario, salvo que por su salud no puedan realmente prestar el consentimiento matrimonial”.Tremiño valoró que pueda ser "la primera ley que se tramite desde la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad” y mostró su “satisfacción como grupo político, pero también como persona con discapacidad”.