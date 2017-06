CERMI MADRID PIDE A TRANSPORTES QUE REGULARICE EL USO DE AUTOBUSES URBANOS PARA USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS Y COCHES DE BEBÉS

Etiquetas

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi Comunidad de Madrid) ha trasladado al consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, la necesidad de un cambio normativo que se adapte a las necesidades de las personas usuarias de sillas de ruedas y de coches de bebés.La propuesta que Cermi Comunidad de Madrid remitió el pasado mes de marzo a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la región pasa por ejecutar un cambio normativo, que permitiría hacer compatible el uso del espacio en el mismo autobús a las personas usuarias de silla de ruedas y a las usuarias de cochecitos, sillas o carritos desplegados para niños/as de hasta tres años de edad."Con la publicación de la Orden de 18 de febrero de 2008 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras que permite el acceso a cochecitos de bebés ocupando la plataforma central de los autobuses, en la que no se indicaba procedimiento alguno para la utilización del espacio, se produjo una problemática que, una vez estudiada por parte de la Comisión de Accesibilidad de Cermi Comunidad de Madrid, y realizadas las mediciones y pruebas objetivas en los distintos modelos de autobuses urbanos (incluyendo los que cuentan con plataforma simple, no ampliada); se trasladó una propuesta de cambio normativo a la Consejería con el fin de que se permita viajar en un autobús a una persona usuaria de silla de ruedas y una que utiliza carrito de bebé sin que ninguno de los dos colectivos resulte perjudicado, generándose así un espacio de uso y convivencia eficaz para ambos", indica el comité en una nota.A su juicio, "la actual falta de regulación coloca a las personas con discapacidad madrileñas que utilizan sillas de ruedas en una situación inasumible dado que, al tratarse de un colectivo integrado por un número menor de usuarios/as que el correspondiente al de personas que usan carritos de bebé, ven imposibilitado de facto su acceso al autobús al estar ocupado el único espacio en el que la legislación les permite viajar, por coches de bebés que, con frecuencia, se suceden autobús tras autobús". La plataforma representativa de la discapacidad en la Comunidad de Madrid, en el caso de no recibir una pronta respuesta positiva de la Consejería ante esta propuesta, ha acordado que iniciará las movilizaciones oportunas con el fin de trasladar a la sociedad su malestar y exigir que desde la Comunidad de Madrid se dé respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía, "sin excluir a ningún colectivo del derecho al uso del transporte público".