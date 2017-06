(VIDEO) LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DEL CONGRESO CONFÍA EN QUE LAS CCAA HAGAN UN REPARTO EQUITATIVO DEL 0,7% DEL IRPF

Etiquetas

AVISO: Estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden obtenerse llamando a los teléfonos 91 545 01 02 o 667 154 701. Portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados expresaron este miércoles su confianza en que las comunidades autónomas apliquen el nuevo modelo de gestión de las ayudas al Tercer Sector con cargo al 0,7% del IRPF realizando un reparto equitativo de la parte que tendrán que gestionar, que asciende al 80% del total según aprobó el pasado lunes el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.Así lo afirmaron en la mesa redonda celebrada en la sede de la agencia Servimedia en Madrid en la que abordaron distintos asuntos de actualidad relacionados con la discapacidad. El presidente de la Comisión, Carles Campuzano, del PDECat, aseguró que este nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF que permite la gestión del 80% a las comunidades autónomas y el 20% al Estado, “llega muy tarde”.“Debemos dar libertad a las comunidades autónomas para que gestionen ese 80% adaptándose a sus propias realidades. Las entidades del Tercer Sector deben entender que viven en un Estado en el que existe un reparto de competencias y las sentencias del Tribunal Constitucional, desde hace muchos años, son indiscutibles en esta elección”.No obstante, el portavoz de UPN, Iñigo Alli, abogó por “hablar con el Tercer Sector para llegar a acuerdos y grandes consensos”, mientras que Diego Clemente, de Ciudadanos, indicó que no confía en que este reparto del 80 y 20% sea la mejor opción. “Creo que el anterior modelo del IRPF era un buen mecanismo para conseguir una solidaridad interterritorial. Creo y espero que esto sea algo que se estudie y se analice y que sea una medida temporal”, añadió Clemente.En este mismo sentido se posicionó la portavoz de Unidos Podemos, Isabel Salud, quien subrayó que “no estoy de acuerdo con los privilegios de unas comunidades respecto a otras aunque creo que este no es el debate. Esto debería ser tan sencillo como ver que competencias desarrollan las CCAA y cuales el Estado y matemáticamente fijar el reparto. Esto debería ser así de sencillo porque al final estas cosas llevan a enfrentamientos entre comunidades. El Gobierno tiene la responsabilidad de recaudar, gestionar y repartir según las necesidades”.El portavoz socialista, Joan Ruiz, aseguró que “las sentencias están para cumplirlas, nos gusten o no. Pero lo importante es que cualquier ciudadano debe tener las mismas oportunidades y hemos de encontrar el mecanismo para que eso sea así. Que el dinero que llega a la discapacidad continúe llegando. Llegará a través de otras administraciones pero tiene que seguir llegando”.Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Tremiño, afirmó que “el Gobierno está para cubrir las necesidades de todas las personas con discapacidad pero también para cumplir las sentencias. Lo que ha hecho aquí el Gobierno es cumplir una sentencia”.