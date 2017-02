VIOLENCIA GÉNERO. LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES CONDENA EL “EXECRABLE” ASESINATO DE UNA MUJER CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

La Fundación Cermi Mujeres (FCM), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Cermi Castilla-La Mancha expresaron hoy su “más enérgica condena” ante el “execrable” asesinato este domingo de una mujer de 38 años en Mora (Toledo) a manos de su pareja, delante la madre de la víctima y un menor.El sector social de la discapacidad manifiesta, además, su “absoluta solidaridad y apoyo” a la familia y personas allegadas de esta mujer y con todas las víctimas de la violencia machista en general, y con discapacidad en particular.Precisamente, la Fundación Cermi Mujeres ha publicado recientemente un informe con el fin de analizar con exhaustividad las estadísticas disponibles sobre violencia de género contra las mujeres y niñas con discapacidad, puesto que se trata de una lacra a la que las mujeres con discapacidad están más expuestas.El estudio pretende promover la toma de conciencia del conjunto de la población acerca de la situación de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres con discapacidad a partir de una lectura crítica de los resultados de la macroencuesta contra la mujer de 2015 llevada a cabo por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, realizada en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas.PACTO DE ESTADOTras este último crimen, la FCM, el Cermi Estatal y el Cermi CLM han vuelto a exigir “que se materialice de forma urgente un pacto de Estado contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres, que cuente con la participación no solamente de todos los partidos políticos, sino también de las organizaciones de mujeres, incluyendo las que representan a las mujeres con discapacidad”. A su juicio, el pacto debe, además, tener una dotación presupuestaria suficiente para que tenga efectos reales en la práctica.“A pesar de la invisibilidad en la que seguimos sumergidas las mujeres con discapacidad en este ámbito, los datos muestran que el porcentaje de mujeres con discapacidad acreditada que cada año mueren asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a un 13%, cifra presumiblemente mayor, si se tiene en cuenta que quedan fuera de la estadística aquellas mujeres que no tienen valorada oficialmente su discapacidad”, agregan estas entidades.En todo caso, la FCM denuncia que no se conoce cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato, ni cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo.