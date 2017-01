VIOLENCIA GÉNERO. LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES LAMENTA LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- En su boletín mensual 'Generosidad'. La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha lamentado “la falta de información que existe todavía” sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad, y asegura que “no sabemos cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, ni cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato”.Así lo pone de manifiesto la FCM en el editorial de la edición nº 20 de la publicación digital ‘Generosidad’ correspondiente al mes de enero, en el que denuncia que “tampoco conocemos cuántos niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo””.La FCM recuerda que la macroencuesta presentada en 2015 por parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reflejaba que las mujeres que tienen una discapacidad igual o superior al 33% afirmaban haber padecido violencia física, sexual o miedo a sus parejas en un 23,3% de los casos, mientras que el porcentaje baja al 15,1% en mujeres sin discapacidad.Además, la tendencia de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas muestra que alrededor de un 13% de las mujeres asesinadas tenía una discapacidad reconocida, porcentaje presumiblemente más elevado si se tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial.Ante este escenario, la FCM celebra que en las últimas semanas se haya puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género y otro para refundar y reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia."Las sinergias que se produzcan por la aplicación real de políticas públicas coordinadas y bien financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad en nuestro país a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad”, señala la entidad.DÉCIMO ANIVERSARIOAsimismo, coincidiendo con el cumplimiento de la primera década de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el boletín ‘Generosidad’ recoge un reportaje en el que la FCM destaca la necesidad de reforzar la perspectiva de género en la denominada ‘cuarta pata del Estado del bienestar’, “ya que entre otras cosas, no ha servido para sacar de la situación precaria en la que se encuentran muchas cuidadoras en España”, explica la organización.A fecha de 31 de octubre de 2016, los datos oficiales muestran que el 65% de las personas solicitantes de atención eran mujeres, en su mayoría con más de 65 años.En cuanto a las prestaciones reconocidas a las personas beneficiarias (856.452 en total), la prestación económica vinculada a la asistencia personal es anecdótica, ya que solamente supone el 0,51% del total, al igual que sucede con las prestaciones relacionadas con la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, que se quedan en el 3,54%.Por contra, la prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno familiar supone casi el 34% de los servicios totales, por lo que la FCM denuncia que “los datos refrendan el temor inicialmente expresado de que se consolidara un sistema basado en los cuidados informales”.Por otro lado, la publicación incluye una entrevista con María José Melero, asesora técnica de la Subdirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, con quien se aborda la necesidad de seguir mejorando la atención a las mujeres y niñas con discapacidad en materia de salud sexual y reproductiva.El apoyo de la FCM al Día Internacional del Voluntariado o las acciones que la entidad ha puesto en marcha con la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) y con el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid para reforzar la perspectiva de género y discapacidad son otros contenidos que incluye la publicación.