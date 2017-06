CERCA DE 2.200 VOLUNTARIOS DIRIGEN SU ATENCIÓN A PERSONAS CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD VISUAL GRAVE

Etiquetas

Un total de 2.181 voluntarios dedican su atención, de forma totalmente altruista, a beneficiar y mejorar la calidad de vida de personas ciegas y con discapacidad visual grave de toda España, a través de las iniciativas y programas de Voluntariado ONCE (#voluntariONCE).La Organización propone varios programas de voluntariado a través de los cuales podrás prestar apoyo a las personas afiliadas a la Organización, para la realización de determinadas tareas que, por el hecho de tener una discapacidad visual grave, son de más difícil ejecución. Estos programas van dirigidos especialmente a aquellas personas ciegas o con discapacidad visual grave que no han alcanzado el grado de autonomía personal necesario para realizar determinadas actividades de su vida diaria y no cuentan con un apoyo próximo suficiente.En el último año, más de 2.000 personas se beneficiaron del Voluntariado de la ONCE gracias a la colaboración de estos voluntarios, con un volumen de 38.833 acciones en total. Además, la ONCE también ha puesto en marcha un proyecto dirigido a personas con sordoceguera, del que se han beneficiado en el último año 160 personas con esta doble discapacidad, que arranca con una formación específica que garantiza la comunicación de estas personas con los propios voluntarios y con su entorno, lo que constituye todo un reto.El Voluntariado ONCE comprende los programas de acompañamiento, acceso a la información, deportivo, cultural-recreativo y de experiencia personal.Mediante el de acompañamiento, las actividades que se realizan son apoyar a la personas en sus diferentes desplazamientos como los servicios que ya le presta la ONCE (rehabilitación, aprendizaje de braille y tiflotecnología...), asistencia a consultas médicas, gestiones administrativas, compras, paseos, entre otros. Esta opción es la que mayor número de peticiones atiende, para realizar todo tipo de gestiones personales.El programa de Acceso a la Información va dirigido a prestar apoyo puntual a los afiliados con dificultades para acceder a la información impresa en documentos, como cumplimentación de impresos, lectura de correspondencia y documentos privados, etc, e igualmente con las nuevas tecnologías.Con el Programa Deportivo, se facilita la práctica deportiva, grupal o individual, de las personas ciegas en todas las diferentes actividades y todos los niveles. Se colabora en el acceso a instalaciones deportivas y en el desenvolvimiento en su interior, se posibilita a la persona ciega las indicaciones y referencias necesarias en entrenamientos y pruebas, y se localizan los elementos e instrumentos deportivos y enseres personales. En el Programa Cultural-Recreativo se hace más accesible la cultura y el ocio a las personas con ceguera y deficiencia visual, apoyando su participación en actividades culturales y recreativas.Finalmente, el Programa de Experiencia Profesional divulga experiencias laborales que puedan servir de referencia a los afiliados demandantes de empleo. Los voluntarios apoyan con su experiencia sociolaboral a aquellas personas ciegas que comienzan su andadura profesional en el mismo puesto o sector para el que la persona voluntaria está cualificada. Además de apoyar, por parte de afiliados que hayan desarrollado iniciativas de creación empresarial, a otros afiliados que vayan a emprender su andadura profesional por cuenta propia.El plan de Voluntariado ONCE está integrado en la Plataforma del Voluntariado ('www.plataformavoluntariado.org') y constituye un 11,51% del total de servicios prestados.