La delegada del Gobierno andaluz destaca la labor social, educativa y de fomento de la inclusión de la ONCE

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, se ha reunido con la directora de la ONCE en la provincia, Carmen Aguilera, y ha destacado la labor social, educativa y de fomento de la inclusión, por el empleo y las nuevas tecnologías, que realiza dicha organización en Córdoba.

Según ha informado la Junta de Andalucía, Crespín ha señalado que el Gobierno andaluz va a seguir "apostando por políticas para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades en igualdad de oportunidades", resaltando la delegada "la sensibilidad social del Gobierno andaluz", en una comunidad autónoma que ha calificado de "tierra solidaria e inclusiva".

Entre las medidas del Gobierno de Andalucía, Crespín ha destacado "la apuesta" del presupuesto autonómico por las políticas sociales y la inclusión, la aprobación de la Ley de Discapacidad o "las cláusulas sociales puestas en marcha para las empresas que contraten con la Administración".

Durante este encuentro, ambas partes han coincidido en la necesidad de mantener una colaboración y coordinación fluida, para "trabajar en la detección, atención temprana y las primeras etapas de la vida de las personas discapacitadas visuales".

La delegada ha comentado los beneficios sociales que aporta el trabajo de la ONCE y su Fundación y ha puesto de manifiesto la necesidad de "velar por la legalidad, para no perjudicar la gran labor social que lleva a cabo ONCE" y, en este sentido, ha recordado que en los tres últimos años se han tramitado 62 expedientes sancionadores por parte de la Policía Autonómica contra organizaciones ilegales de venta de cupones que operan sin autorización administrativa.

Crespín ha justificado estas actuaciones para "preservar la legalidad y mantener la obra social que realiza la ONCE, ya que el resto de organizaciones actúan de manera clandestina y no velan por los derechos de los discapacitados".

La delegada ha destacado que el Gobierno andaluz ha dicho compartir con la ONCE "los objetivos de inclusión social, solidaridad e igualdad de oportunidades en la sociedad, como principios irrenunciables", y ha destacado la apuesta, tanto de la ONCE, como de su Fundación, por el "empleo digno, como la mejor manera de normalización, integración social y dignificación de la persona".

En relación con ello y durante el encuentro, han señalado que 'Ilunion', la marca que reúne y unifica a las empresas de la ONCE, cuenta con diferentes centros de trabajo y centros especiales de empleo en los que trabajan personas con alguna discapacidad.

En el ámbito educativo la delegada ha resaltado que "Andalucía cuenta con el centro más vanguardista de Europa en el ámbito de la educación inclusiva, desde el que se interviene en el proceso de inclusión escolar, así como atención temprana a universitarios".

La delegada y los responsables provinciales de la ONCE han abordado, igualmente, la inclusión mediante el acceso al deporte y la cultura, con la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos y la Asociación Andaluza de Cultura para Ciegos, para defender la cultura como instrumento de integración y un derecho esencial de la sociedad.