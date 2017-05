La casa sostenible de la Fundación ONCE busca demostrar que la accesibilidad "es positiva para todos"

Etiquetas

Fundación ONCE ha presentado en Madrid una casa inteligente, accesible y sostenible para "demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto".

Esta iniciativa de Fundación ONCE se ha puesto en marcha en el marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad, ha informado la fundación en un comunicado.

La vivienda, de más de 100 metros cuadrados, podrá visitarse en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid (Paseo de la Habana, 208) hasta este sábado, en horario de 10.30 a 20.30 horas.

En su presentación han estado presentes Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y secretario general del Real Patronato sobre Discapacidad; Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, y Antonio Aguilar, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento.

Por parte de la ONCE y su Fundación, han asistido José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Fátima Peinado, vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE Madrid, y José Luis Borau, jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE.

En su intervención, Garcés afirmó que "la vivienda es una máquina para vivir" y que hoy, gracias a la casa inteligente, accesible y sostenible de Fundación ONCE, se ha podido comprobar "que la máquina existe". "Es una máquina para vivir de manera confortable, agradable, accesible, y cómoda, y la comodidad no sólo está ligada a las personas con discapacidad, sino que tiene que ser una garantía, un valor y un compromiso de todas las personas", ha añadido.

En la misma línea, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha recalcado el trabajo de Fundación ONCE, que con el recorrido de la casa por toda España "está haciendo posible que las soluciones que ofrece puedan valorarlas los prescriptores, es decir, arquitectos y profesionales del sector".

A este respecto, Martínez Donoso ha señalado, como Garcés, la importancia de que unos 40.000 prescriptores (arquitectos, arquitectos técnicos, diseñadores, decoradores y fabricantes de muebles) hayan podido conocer, gracias al recorrido de la casa por toda España, las soluciones técnicas que ofrece la vivienda de Fundación ONCE a quienes las necesiten.

El director general de Fundación ONCE ha dicho que esto era el objetivo del Real Patronato sobre Discapacidad y, por tanto, "el éxito de este proyecto".

RECORRIDO POR ESPAÑA

Tras dejar Madrid el sábado 13 de mayo, la estancia, que ha pasado por Palma de Mallorca, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez, Cáceres, Salamanca, Toledo, Alicante, Granada y Cartagena, y que se aloja en un tráiler, visitará otras 5 localidades españolas hasta el mes de junio. Hasta la fecha, más de 20.000 personas han visitado ya la casa.

Entre los avances que pueden disfrutar los usuarios que se acerquen a verla hay alfombras con detección de presencia; balizas Beepcons, desarrolladas por ILUNION, especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos; la nueva Smart TV de Samsung, que ha recibido el premio CES 2016 Best of Innovation en la categoría de tecnología accesible; un secador corporal; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable, o una mirilla digital.

La estancia está pensada para que la visiten profesionales del sector de la edificación, escuelas de diseño industrial, empresas relacionadas con la construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica, administraciones públicas, asociaciones de personas con discapacidad y sociedad en general.

La casa, que cuenta con más de un centenar de soluciones tecnológicas, muestra a sus visitantes las posibilidades de construcción y dotación de mobiliario en una vivienda inteligente, accesible y sostenible, al tiempo que ofrece soluciones técnicas y tecnológicas a problemas de accesibilidad.

Dotada de salón, cocina/comedor, dormitorio, baño y hall de entrada, la vivienda se ha concebido bajo los criterios de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y estética.

Se trata de la segunda parte de un proyecto que en 2016 recorrió un total de 15 ciudades. Ahora la casa, alojada en un tráiler, viajará hasta el mes de junio. El recorrido, que empezó en Palma de Mallorca, y que ha hecho parada en Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez, Cáceres, Salamanca, Toledo, Alicante y Granada, repetirá parada -además de en Madrid- en Sevilla y Barcelona y viajará después a Lleida. Está previsto que concluya el 1 de julio en Vigo.