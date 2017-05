Trump defiende la figura del expresidente Andrew Jackson y dice que podría haber evitado la Guerra de Secesión

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este lunes la figura del expresidente Andrew Jackson, que gobernó en el siglo XIX, asegurando que podría haber evitado la Guerra de Secesión, a pesar de que murió 16 años antes de que estallara.

"Si Andrew Jackon hubiera llegado un poco más tarde, no hubiera habido Guerra de Secesión. Era una persona muy dura, pero tenía un gran corazón", ha dicho en una entrevista concedida a Sirius XM, sin dar detalles acera de cómo hubiera evitado el conflicto.

Así, ha sostenido que Jackson --quien presidió el país entre 1829 y 1837-- "se enfadó mucho cuando vio lo que ocurrió con respecto a la Guerra de Secesión", que estalló en 1861. Jackson murió en 1845.

"Dijo: 'No hay razón para esto'", ha agregado Trump. "La gente no se da cuenta, ya saben, la Guerra de Secesión. Si lo piensan, ¿por qué? La gente no se lo pregunta, pero ¿por qué hubo una guerra civil? ¿Por qué no pudo solucionarse?", se ha preguntado.

Los motivos de la Guerra de Secesión han sido investigados en profundidad, siendo la esclavitud una de las causas principales. En el momento de su muerte, Jackson poseía 150 esclavos que trabajaban en su plantación, el Hermitage, que Trump visitó recientemente.

En este sentido, el presidente estadounidense ha dicho que su visita fue "increíble". "La gente de Tennessee es increíble. Aman a Andrew Jackson. Aman a Andres Jackson en Tennessee", ha remachado.