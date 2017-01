EL PP ANDALUZ ACUSA A SUSANA DÍAZ DE ESTAR DESCONECTADA DE LA REALIDAD Y CENTRADA “EN OTRAS PRIORIDADES”

Etiquetas

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, acusó este viernes a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de vivir desconectada de la realidad y estar centrada en “otras prioridades” y “en otras giras que no tienen que ver con la geografía andaluza”.Así lo expresó en su intervención en la Convención Regional del Partido Popular andaluz celebrada en Granada, que contó con la presencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.“Está pesnando en otras giras que no tienen que ver con la geografía andaluza, está pensando en otras prioridades que son sus prioridades pero no son las de los andaluces”, criticó Moreno en clara alusión a la posible intención de Díaz de dar un paso adelante y postularse para la Secretaría General del PSOE.Moreno dijo que el Gobierno de Andalucía trabaja “sin ningún tipo de diálogo” y ha iniciado una “desconexión de los problemas de los andaluces, de lo que están pidiendo todos los días en la calle los andaluces”.Se trata, prosiguió, “de una desconexión de la realidad que le preocupa a la mayoría de los ciudadanos” y puso como ejemplo de ello que en Granada los ciudadanos han pedido dos hospitales, algo “justo, sensato y razonable” que la Junta no promueve.En este sentido, anunció que el PP de Andalucía va “a dar la batalla hasta el final” para tener dos hospitales completos y que exista una sanidad “digna” para todos y cada uno de los granadinos. Por último, se dirigió a los militantes para decirles que le verán presidiendo el Ejecutivo de Andalucía. “Este partido tiene mentalidad de Gobierno en Andalucía y está preparado para gobernar”, concluyó.