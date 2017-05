El II Foro One of Us debatirá el próximo fin de semana en Hungría sobre la vida y la familia en el debate cultural

Etiquetas

La Federación One of Us, presidida por el exdirigente popular Jaime Mayor Oreja, celebrará los días 26 y 27 de mayo en Budapest (Hungría) el II Foro Europeo Provida bajo el título 'El nuevo orden mundial: la vida y la familia, el núcleo de nuestro debate cultural', que quiere llamar la atención sobre "la expansión y aceleración de un nuevo orden mundial, fundado en un nuevo concepto de persona, familia y vida".

En el evento participarán Jaime Mayor Oreja, la ministra de Estado para la Familia y la Juventud de Hungría, Katalin Novak, y el miembro del Parlamento Europeo, el eslovaco Miroslav Mikolasik, entre otros. Los ponentes tratarán de dar respuesta a preguntas como '¿cuáles son los riesgos y realidades en Europa sobre el valor y la importancia de la familia y la protección de la vida?' y aportarán sus soluciones y alternativas.

Además, los impulsores del evento quieren "reconocer y dar las gracias a los países que están defendiendo la familia y la vida con políticas, como Hungría y Polonia". Durante el foro, también se entregará el Premio One of Us otorgado por un jurado compuesto por personalidades de movimientos nacionales.

La Federación 'One of Us' nació de la iniciativa ciudadana europea del mismo nombre, que recogió dos millones de firmas en 2013 para exigir a la Unión Europea la protección del ser humano desde su concepción, evitar la destrucción de embriones en los programas de investigación financiados por la UE y evitar que en la cooperación al desarrollo europeo se produzcan apoyos al aborto.

El I Foro Europeo Provida 'One of Us' se celebró en 2016 en París y abordó temas como la eutanasia, el "escándalo" de Planned Parenthood, la maternidad subrogada o las "amenazas contra la defensa de la vida" en Europa.