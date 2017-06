Luis Montes aboga por despenalizar la eutanasia porque "nadie entiende que el sufrimiento dé puntos"

Etiquetas

El doctor, Luis Montes, ha reivindicado este jueves en Logroño el derecho de los ciudadanos a tener "una muerte digna" porque "nadie entiende que el sufrimiento dé puntos" y aboga por reformar el código penal ya que "el que tenemos ahora no se corresponde con la situación real de lo que quieren los ciudadanos".

El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en el Ateneo Riojano en un acto organizado por el 'Aula25m' en el que ha debatido junto a la diputada de Unidos Podemos, Sara Carreño, y el diputado regional de Podemos, Juan Calvo sobre la eutanasia, los cuidados paliativos y el testamento vital. El acto ha estado moderado por Raquel Ramírez de Marea Blanca.

Un debate que surge tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de una Propuesta de Ley elaborada por Unidos Podemos sobre la despenalización de la eutanasia. El debate, como ha recordado el experto a Europa Press, "no pasó del Pleno para gran sorpresa y decepción de todos" porque "aunque no es la primera vez que se había presentado y que se había tumbado, nos sorprendió mucho la posición del PSOE al respecto".

Cabe recordar que la propuesta contó con 86 votos a favor, 122 abstenciones y 136 votos en contra. La abstención del PSOE, ha continuado, "nos dejó confusos" porque "lo único cierto es que hay que abrir un debate tranquilo, sosegado y en donde se tiene que dirimir estas decisiones, en el Congreso, pero no han querido hacerlo".

EUTANASIA, "LA BUENA MUERTE"

Para el doctor Montes, el derecho a decidir sobre la vida de uno mismo "es fundamental" por ello define a la eutanasia como "la buena muerte" siempre que sea "deseada y voluntaria" por el paciente y "un derecho ineludible de disponer de nuestra propia vida". El código penal que regula esta situación data de 1995 y por ello "es necesario que se regenere".

Una situación que solo se puede producir en tres direcciones, ha reflexionado, a través de una Propuesta de Ley "como la que se presentó desde Unidos Podemos", de una rogativa de la Comunidad Económica Europea o por petición popular. Al respecto de esta última, ha señalado, "es la que menos consistencia puede llegar a tener porque, aunque se lleve a cabo, puede estar años en un cajón".

Por su parte, y con respecto a Europa, ha reflexionado "deberían cambiar mucho las cosas y unificar una legislación que sea igual para todos porque no puede ser que en ciertos países miembros esté permitido el suicidio asistido y en otros no". Así las cosas, "habrá que unificar para evitar la marcha o la fuga de ciertas personas a finalizar su vida en otros países".

Por su parte, la diputada nacional, Sara Carreño, ha lamentado la posición de ciertos grupos políticos en el Congreso ante dicha propuesta porque "dijeron que no con argumentos que no tienen ningún tipo de excusas" con lo que se demuestra "que no quieren dialogar".

En este sentido, ha destacado, y ante la Ley de Cuidados Paliativos que ha presentado Ciudadanos "desde Unidos Podemos hemos aprobado la toma en consideración porque queremos hablar pero emitiendo una enmienda a la totalidad que recoja la eutanasia".

Ahora "salimos a la calle" para que la sociedad "conozca lo que proponemos y que haya un debate porque no podemos entender cómo alguien puede negar a una persona que está sufriendo poder disponer de su vida".

Por su parte, el diputado regional, Juan Calvo, ha indicado que "la muerte forma parte de la vida, somos todos iguales y en España hay mucha gente que vive mal y que muere mal y estamos defendiendo regular un derecho que asiste a las personas a solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su vida en supuestos de enfermedades y sufrimiento intolerable y evitarlo" porque "defendemos el derecho de todos de tener una muerte digna".