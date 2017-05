El desarrollo de los servicios de cuidados paliativos reduce las demandas de eutanasia o suicidio asistido

Etiquetas

El desarrollo de los servicios de cuidados paliativos permite reducir el número de demandas de eutanasia o suicidio asistido, tal y como ha asegurado el presidente del Comité Científico del 15 Congreso Mundial de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, Christoph Ostgathe, que estos días se celebra en Madrid.

"La gente no quiere sufrir ni pasar dolor y muchas veces se medicaliza tanto al final de la vida que al final provocamos mucho dolor y sufrimiento. Cuando detrás hay profesionales que atienden bien, ayudan, controlan síntomas, apoyan a la familia e inciden en el aspecto emocional que es tan importante, además de una implicación de la sociedad, evidentemente las peticiones de querer morir disminuyen", ha apostillado el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Rafael Mota.

Y es que, esta asistencia se centra en proporcionar a las personas que están en el final de su vida y que padecen una enfermedad grave herramientas para aliviar sus síntomas, dolor y estrés, además de apoyar emocionalmente a los familiares en esta etapa. Al no ser curativos, son complementarios a los tratamientos que se estén administrando.

Debido al aumento del envejecimiento en la población, estos cuidados están cobrando especial importancia, si bien los expertos han alertado de que no están bien implantados en España. De hecho, se calcula que de las 100.000 personas que actualmente necesitan estos cuidados específicos, sólo 50.000 los recibe.

"La cronicidad avanzada es cada vez más un tsunami y aunque nos va a sobrepasar todavía no ha llegado a los que somos de la generación de los años 60, del 'baby boom', y como no se tomen ya cartas en el asunto vamos a ir mal", ha apostillado Mota, para avisar de que la solución a este problema no sólo pasa por las medidas que adopten los políticos, sino por la implicación de toda la sociedad.

'COMUNIDADES COMPASIVAS'

En este sentido, el presidente de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC), Philip Larkin, ha destacado la importancia de las llamadas 'comunidades compasivas', en la que todos los agentes sociales, incluidos los propios ciudadanos, están implicados en los cuidados de las personas que están muy graves o a punto de morir.

La idea surgió en Australia, si bien su implantación es "difícil" de lograr en muchos países, como por ejemplo España, porque, tal y como ha recordado Larkin, todavía cuesta hablar de la muerte y de los miedos que conlleva.

No obstante, el presidente de SECPAL ha informado de que en ciudades como Sevilla o Badajoz ya se están poniendo en marcha proyectos de este tipo, respaldados por equipos especializados en cuidados paliativos, con charlas de sensibilización y formación en aspectos "tan importantes" como vivir sin dolor o qué es la morfina.

Ahora bien, aunque se está mejorando el abordaje de los cuidados paliativos en España y se están llevando a cabo iniciativas para crear normativas que los garanticen, los profesionales han alertado del "déficit" del desarrollo de estos servicios en España respecto al resto de países del entorno. Y es que, en España no existe ni una especialidad ni una subespecialidad médica en este campo, al contrario que en la mayoría de los países occidentales.

"Hay una situación de inestabilidad porque no existe esa especialidad y, si no la instituímos, vamos a tener muchos problemas por la falta de atención a estos pacientes que morirán en malas condiciones y en el sitio en el que no quieren. Además, los costes serán mayores ya que la medicina paliativa ahorra y, al mismo tiempo, mejora la calidad de vida de los pacientes", ha recalcado el presidente del Comité Local del congreso, Alberto Alonso Babarro.

Precisamente, el presidente de la EAPC ha destacado también la importancia de crear esta especialidad, ya que en los países en los que sí existe, los profesionales trabajan en un marco específico sabiendo los resultados que están aportando estos cuidados o el coste que conlleva, entre otros aspectos.