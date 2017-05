ACAE advierte de que "hay casos muy sangrantes de niños que están pasando miedo"

Etiquetas

La presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar (ACAE) en La Rioja, Beatriz Burgos, ha advertido hoy de que hay "casos muy sangrantes de niños que están pasando miedo" porque están siendo acosados, mientras es un tema que aún "molesta".

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del Día contra el Acoso Escolar, Burgos ha recordado cómo la asociación nació después de que una enfermera detectara en la consulta casos de niños que acudían al médico, en realidad, por dolencias producto de haber somatizado el acoso que estaban sufriendo.

En su opinión, el acoso escolar está siguiendo la misma trayectoria que la violencia de género para salir a la luz. Sin embargo, en este caso todavía es un tema que "molesta" y en ocasiones no se toma en serio. Incluso, muchos casos "no salen a la luz".

Así, ha destacado la necesidad de no "permitir que a un niño se le ponga un mote y se rían todos de él"; una situación que hay que "cortar" antes de que llegue a algo más grande.

Burgos también ha considerado clave educar en el "respeto y la tolerancia, hacia uno mismo y los demás, marcando límites", en vez de en "la competitividad y la rivalidad".

Ha considerado que la competitividad "favorece la angustia y la frustración". "Los niños no tienen que demostrar que son mejores que el resto", ha señalado. "Todos tenemos capacidades diferentes y hay que respetarlas, sin hacer sentir que un niño es más o menos que otro", ha destacado.

A su juicio, "si educásemos en el respeto y la tolerancia, si no hubiese esa crispación evidente de a ver quien puede más no haría falta hablar de acoso porque no existiría", ha dicho.

Por otro lado, ha creído que "el problema del acoso no es el acosador, sino todos los observadores, que son cómplices".

En cuanto a cómo proteger a un niño que está siento acosado ha subrayado la necesidad de "lo primero de todo escucharle y no juzgar". "A veces los niños tienen miedo de decir las cosas pensando no les van a creen", ha dicho.

Por tanto, "lo primero es escuchar, con una escucha activa" y, después, "ponernos en su lugar".

Las familias interesadas en solicitar ayuda, tanto administrativa como psicológica o, simplemente orientación, pueden ponerse en contacto con ACAE mediante su teléfono de contacto: 611 469 819, incluso por whatsApp.