AMP-Jover "no recuerda" asistir a reuniones del Consejo de Administración de Ibisan, concesionaria de carretera de Ibiza

A pesar de que su firma figura en las actas, según han remarcado durante la Comisión de investigación los representes de PSIB, MÉS y Podemos

El exdirector general de Obras Públicas del Govern de Jaume Matas, Carlos Jover, ha dicho que "no recuerda, ni es consciente" de haber asistido a las reuniones del Consejo de Administración de Ibisan (concesionaria de la carretera Ibiza-San Antonio), a pesar de que los representantes de los grupos parlamentarios de PSIB, MÉS per Mallorca y Podemos en la Comisión de investigación sobre las autopistas de Ibiza hayan insistido en que su firma aparecía en las actas de dichas reuniones.

Jover, que ha comparecido este jueves por segunda vez en la comisión parlamentaria que investiga los sobrecostes de las autopistas, ha reiterado, tal y como hizo el pasado mes de noviembre, que él no "tomó ninguna decisión sobre las obras", y ha explicado que en el último año y medio en el cargo estuvo "bastante apartado de todo".

"Como director general impulsé una serie de carreteras, pero no intervine en los contratos, que se modificaron después en 2008", ha aclarado ante las las cuestiones del socialista Enric Casanova acerca de su intervención en la adjudicación de las obras.

"CON EL SEÑOR MATAS NO HE TRATADO NUNCA. SÓLO TRATABA CON CABRER"

Durante su comparecencia, el exdirector general de Obras Públicas ha indicado que "nunca ha tratado con el señor Matas. Sólo trataba con Mabel Cabrer --ex consellera de Obras Públicas del Govern de Jaume Matas--, que era mi superior, y nada mas".

Preguntado acerca de las esculturas que se instalaron en las autovías, Jover ha explicado que sólo "opinó", pero ha insistido en que "no tomó ninguna decisión". "Me pidieron opinión como experto. Yo no tenía ninguna capacidad de decidir sobre dinero privado" ha recalcado al respecto.

SOBRE SU INCREMENTO PATRIMONIAL: "NO TENGO NADA QUE ESCONDER"

El diputado de Podemos le ha preguntado sobre su incremento patrimonial, y Jover lo ha justificado aludiendo a cuestiones de índole familiar.

En este sentido, ha explicado que la muerte de su suegro hizo que su mujer "tuviera un incremento del patrimonio importante", lo mismo que le ocurrió a él tras el fallecimiento de sus padres. "No tengo nada que esconder", ha aseverado.