(AVANCE) EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ACEPTA LA DIMISIÓN DE MOIX AUNQUE “NO HAY NINGÚN MOTIVO PARA SU CESE”

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró hoy en una comparecencia convocada tras su reunión con el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que “no hay ningún motivo” para cesarle en el cargo, pese a lo cual se ha visto obligado a aceptar su dimisión irrevocable “por motivos personales”.Esta decisión se produce después de la reunión celebrada enter ambos a partir de las 09.30 horas de este jueves tras la revelación de que Moix heredó de sus padres el 25% de una sociedad `offshore´ en Panamá y que decidió conservar pese a su nombramiento para dirigir la Fiscalía que persigue a quienes se apuntan a ese tipo de prácticas he motivado finalmente su salida del cargo.Maza explicó que en el encuentro de hoy ha podido “constatar que no ha existido su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad” que pudiera motivar su cese, pese a lo cual el fiscal Anticorrupción ha presentado su dimisión irrevocable. Aunque el fiscal general considera que en sus tres meses de mandato ha cumplido con sus responsabilidades “a plena satisfacción”, no se puede “obligar a nadie” a ejercer unas funciones que no desea seguir asumiendo por lo que iniciará el proceso para cubrir esa plaza “en el plazo más breve posible”.