Adriana Abenia: "Cuando una pareja se casa parece que tenga la obligación de tener bebés"

La presentadora Adriana Abenia es una gran seguidora de la saga 50 sombras de Grey, por lo que no ha podido resistirse a asistir al preestreno de la nueva película 50 sombras más oscuras, un evento en el que los propios protagonistas Dakota Jonhson y Jamie Dornan estuvieron presentes en Madrid.

Después de que el programa de televisión donde trabajaba, Hazte un selfie, fuera retirado de la parrilla, Adriana tiene nuevos proyectos en marcha.

CHANCE: ¿Qué tal?

Adriana Abenia: Aquí estoy, la segunda vez que vengo a ver al peli, la primera la vi y en esta espero que tengan un poco más de química los protagonistas.

CH: ¿Te defraudó?

A.A: Sí, yo me he leído los tres libros, estoy todo loca.

CH: ¿Los libros mejor?

A.A: Yo creo que dejar volar la imaginación es mucho más grande que quizás las imágenes que te pueda mostrar una película, pero le estoy dando un voto de confianza y a ver lo que pasa con Anastasia y Grey.

CH: ¿Y tú chico?

A.A: Pues mi chico ha pasado corriendo. Es que es súper vergonzoso y se ha ido corriendo, no sé dónde está.

CH: Se nos ha ido Hazte un Selfie.

A.A: Qué pena. Sabes lo que pasa que meter un programa en un cajón es triste sobre todo cuando el equipo es maravilloso y nos hemos dejado la piel sin excepción. Yo el último día no pude reprimir las lágrimas y creo que hay que enlazar aventuras en televisión y que somos como nómadas, que vamos dejando familias, vamos creando otras y de todo se aprende e intento disfrutar de todo lo que hago.

CH: ¿Algún proyecto más?

A.A: Hay cositas, lo que pasa es que no hay nada firmado y en esto sí que no quiero lanzarme a la piscina porque puede pasar de todo, hasta el último día.

CH: ¿Ilusionada?

A.A: Muy ilusionada la verdad es que sí, no me puedo quejar.

CH: Dónde sí que te hemos visto quejarte y siempre te preguntamos para cuando el niño.

A.A: Es que es una constante, cuando una pareja se casa parece que tenga la obligación de tener bebés y yo le estoy cogiendo animadversión a todo esto. Tantas veces me lo preguntan, no solo los medios, mis padres, toda la familia, los amigos íntimos que digo es que me voy a ligar las trompas. Estoy en un época que es muy difícil prescindir de algunas parcelas que son mías, estoy más celosa que nunca de mi intimidad y no me apetece. Nunca se sabe, digo como ahora me quede embarazada me tengo que ir del país.