Ahora Madrid reclama para esta Navidad el cierre del CIE de Aluche con un vídeo y el testimonio de una interna

Etiquetas

Ahora Madrid ha publicado un vídeo en el que expresa su deseo navideño de que se cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, pues considera que su existencia genera "una profunda vergüenza y gran tristeza" y para ello incluye el testimonio "real" de una mujer que fue internada en la instalación.

El vídeo, que se puede visionar en su canal de Youtube, aparece el testimonio de una mujer que relata cómo en las vísperas de Nochebuena, se disponía a coger el Metro con regalos para su familia cuando un grupo de policías le solicitó la documentación, iniciando al no tenerlos el procedimiento de internamiento.

"Me dijeron que si me expulsaban me iría con las manos detrás esposadas en el avión hasta que llegara de vuelta a mi país... Yo decía: una persona, un ser humano no puede pasar por esto porque no he hecho nada", relata esta mujer en su locución para explicar el malestar que le produjo no poder hablar con ellos en una fecha tan señalada y que en Navidad aún recuerda esta mala experiencia.

Por su parte, Ahora Madrid señala que la Navidad es una época para compartir con familia y amigos pero que no se olvida de la realidad de las personas que no tienen permiso de residencia pese a que "trabajan, pagan sus impuestos y sus hijos" están escolarizados en colegios.

Por ello, critica que se prive de su libertad y se "encierre" a personas por una "falta administrativa", algo que supone para Ahora Madrid vulnerar los Derechos Humanos.

"Hoy, en vísperas de Navidad, queremos compartir este vídeo, una recreación de un testimonio real, de un hecho real", expone el partido instrumental para recalcar que la simple existencia del CIE de Aluche les genera una "profunda vergüenza y una gran tristeza".

"En su interior existen centenares de historias como la del vídeo. Personas a las que se les priva su libertad de movimiento, un derecho internacional. Pero, además, se les priva su derecho a pasar una Navidad con los suyos, con su familia", concluye Ahora Madrid.