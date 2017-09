Alba Carrillo de sus exparejas: "En la vida hay que evolucionar"

Etiquetas

Se ha reencontrado con sus inicios y es que como buena profesional, Alba Carrillo no se ha querido perder el desfile de Alvarno para tomar nota de las nuevas propuestas, esta vez desde el frontrow: "ya me veo mayor, pero recuerdo que era divertido desfilar" reconocía.

La modelo de 31 años no quiso mencionar nada sobre los frentes abiertos que tiene con sus dos ex, Fonsi Nieto y Feliciano López: "en la vida hay que evolucionar, y estoy en ello", dando carpetazo a las historias con sus exparejas y centrándose en la moda, aunque ahora en manos de la justicia lo mismo no le es tan fácil olvidar las polémicas.

Incluso su pequeño Lucas que acaba de iniciar su vuelta al cole, también es un aficionado a la moda ya que ha sacado los genes de su mami: "Es el único hombre que conozco que se fija en las cosas, pelo uñas..." nos asegura.

En cuanto a su pareja, David Vallespín, reconoce que está feliz, pero no le gustan las cámaras. Algo difícil de controlar por parte de Alba, ya que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del mundo del corazón: "A David no le gusta pero cada uno tiene su handicap, y éste es el mío".

Nuevos retos y una vuelta al cole distinta. A partir de este miércoles podremos entonces ver una nueva faceta de Alba Carrillo que seguro no va a dejar indiferente nadie y es que la modelo ha fichado como colaboradora de Sálvame.

