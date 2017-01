Amaia Salamanca: "Michelle Obama nos ha hecho ver a las mujeres que es importante estar ahí"

Etiquetas

Amaia Salamanca, una de las mamás de moda de nuestro país, fue una de las celebrities que no se quiso perder la entrega de Premios Mujerhoy que se celebraron la pasada noche del 25 de enero. Y es que a pesar de ser mamá de una familia numerosa, la actriz está encantada con su trabajo. En esta ocasión comentó que este nuevo año ha empezado de la mejor forma posible y es que ya tiene nuevos proyectos para la temporada de primavera.

CHANCE: ¿Quién es un ejemplo de mujer influyente en tu vida?

Amaia Salamanca: Se me viene a la cabeza Michelle Obama, qué mejor embajadora que ella que yo creo que ha hecho mucho por la mujer, la imagen estaba relacionada con el presidente y creo que la mujer que está detrás de él ha sabido darle el espacio a él pero ella también nos ha hecho ver a las mujeres que es importante estar ahí en este mundo un poco de hombres.

CH: ¿Algún premio Mujerhoy para Amaia Salamanca?

A.S: Pues encantada, claro. A todo el mundo le gusta recibir premios.

CH: ¿En qué registro te gustaría?

A.S: Pues no lo sé, al fin y al cabo en algo a lo que me dedico yo, en mi profesión, en algo que tenga que ver con un papel en una serie o una peli o si no también como embajadora... No te van a dar un premio a tu belleza nada más, tienes que aportar algo que merezca más la pena.

CH: ¿Proyectos?

A.S: Muy contenta porque es verdad que el 2017 ha empezado con buenas noticias, tengo cosas que no están firmadas pero sería para primavera verano, tanto en una serie como en una peli también así que muy feliz.

CH: ¿A qué dedicas el tiempo libre ahora?

A.S: Bueno, al final nunca es tiempo libre del todo. Con los niños pues cuando no es un médico es otra cosa, siempre estás haciendo cosas y por otro lado hacer deporte que a mí me gusta mucho y después de un tercer hijo es un poco más necesario para que todo vuelva a su lugar.

CH: Estás totalmente en forma.

A.S: Al final o buscas cosas con las que te diviertas, que no sea solo correr, que haciendo deporte haya algo divertido y en este caso estaba con un amigo y al final se hace más ameno.

CH: Desde luego haces mucho deporte y la genética también habrá ayudado.

A.S: Muchas gracias, pero es verdad que hay algo de genética, eso hay que reconocerlo.

CH: ¿Cómo se porta Mateo?

A.S: Todos se portan fenomenal, a mí se me cae la baba con mis hijos y el tercero ya sabe que es el tercero y no pone muchos problemas, sabe que le van a hacer menos caso porque hay dos por delante de él.

CH: Valoras más el estar tiempo con ellos.

A.S: Sí, yo creo que a todas las madres les gusta tener esos momentos con sus hijos y al final lo valoras y eso es algo que aunque estés trabajando, siempre vas a intentar hacerlo.