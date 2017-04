Ana Boyer: "No tengo planes de casarme"

Etiquetas

Ana Boyer no ha querido faltar a la presentación de la nueva colección Atelier Pronovias 2018. Para la ocasión, la hija de Isabel Preysler ha lucido un delicado vestido corto en rosa empolvado, con escote lateral y elegante pedrería en el cuello perteneciente a la nueva colección de la firma catalana.

CHANCE: ¿Cuál ha sido tu primera impresión del desfile de Pronovias?

Ana Boyer: Es preciosa, me han encantado todos los vestidos. Y me han gustado, sobre todo, los elementos que tiene esta colección.

CH: ¿Tu vestido ideal cómo sería?

A.B: Bueno, es que yo veo muchos vestidos y me gustan todos dependiendo de cómo sea. No creo que haya unas cosas en concreto que hagan que me guste. A lo mejor, el día que decida casarme, lo veo más claro, pero, de momento, puedo ver dos vestidos que no tengan nada que ver y me encantan los dos.

CH: Hablas del día en el que decidas casarte, ¿no lo has decidido todavía?

A.B: No, todavía no tengo planes de casarme.

CH: Bromeábamos antes, porque si fuera por nosotros, ya estabas casada y con hijos.

A.B: Bueno, sí, porque el año pasado se dijo muchas veces que, de repente, mirábamos el móvil Fernando y yo teníamos trescientas felicitaciones salía continuamente que nos habíamos casado. Yo creo que, como comentábamos antes, ya tendría que estar casada, porque creo que ya ha pasado la fecha de boda que dijeron el año pasado, pero bueno.

ANA BOYER: "ALGÚN DÍA SÍ QUE ME GUSTARÍA CASARME"

CH: Pero, ganas hay, ¿no?

A.B: Bueno, algún día sí que me gustaría casarme.

CH: ¿Qué hace falta, que hinque la rodilla en tierra, que pase más tiempo?

A.B: No lo sé, yo creo que cuando llegue el momento, cuando estemos preparados. Ahora mismo estamos muy bien, estamos muy felices y, de momento, no ha entrado en nuestros planes.

CH: ¿A quién le apetece más de los dos?

A.B: A los dos seguro.

CH: El día que lo hagáis, ¿nos enteraremos o será en secreto?

A.B: Pues no lo sé, la verdad, yo creo que os enteraréis seguro, pero no lo sé.

CH: ¿Dónde disfrutas más, en un despacho o atendiendo a los medios?

A.B: Bueno, aquí la verdad es que me suelo poner bastante nerviosa y entonces no sé, pero bueno.

ANA BOYER: "SIEMPRE HE PENSADO QUE NO HACÍA FALTA CASARSE PARA TENER HIJOS"

CH: ¿Lo de tener niños irá antes o después de la boda?

A.B: Bueno, yo creo que pasará, probablemente, después de la boda. Pero yo soy una persona que siempre he pensado que no hacía falta casarse para tener hijos.

CH: Te tengo que preguntar por las declaraciones de Alyson, la ganadora de Gran hermano VIP, que contó que Fernando estaba interesado por ella, que incluso le pidió salir a cenar estando ya contigo, ¿te ha hablado Fernando de esto? ¿Te crees algo?

A.B: Yo no sé exactamente de lo que me estas diciendo, no he estado al tanto, pero vamos, que Fernando y yo estamos muy bien, te puedo asegurar que no pasa absolutamente nada.

CH: ¿Confías en él?

A.B: Sí, sí, plenamente.

CH: ¿No eres celosa?

A.B: No.

CH: ¿Conocías la energía que tiene tu madre o te ha sorprendido? Porque la hemos de arriba abajo con Mario.

A.B: Bueno, ella tiene mucha energía, eso lo sabía, pero es que Mario no para, él si que tiene muchísima energía, están todo el día de arriba abajo y viajando por todas partes.

CH: ¿Te ha dado tiempo ya a leerte algún libro entero de él?

A.B: Bueno, no tengo que empollarme nada, sus libros son buenísimo y sí, claro.