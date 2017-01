Ana Rosa Quintana habla sobre su profesión y la muerte de Bimba Bosé

Etiquetas

Ana Rosa Quintana acudió a los premios 'Mujer Hoy'. La presentadora fue una de las premiadas de la noche. Los premios fueron entregados por la revista del periódico ABC y se trató de una votación popular. Al enterarse de la noticia la presentadora de AR confensó sentirse muy agradecida y bromeó diciendo que estaba segura de que sus compañeros no le habían votado.

En los premios, Ana Rosa habló de Bimba Bosé. Y es que sus hijos habían ido a clase con Dora, hasta que se mudaran a Sotogrande. Ana Rosa había compartido muchos momentos con Bimba, sus hijos iban a los cumpleaños de Dora y se ha mostrado profundamente triste tras la dura noticia.

En cuanto al premio, Ana Rosa quiso recordar lo importante que fue para ella haber formado una familia y sobretodo, poder disfrutar del tiempo con ellos aunque reconoce que su profesión le exige mucho tiempo y al final, le deja poco tiempo para su vida personal.

CHANCE: Ante todo enhorabuena Ana Rosa.

ANA ROSA QUINTA: Muchas gracias.

CH: Premiada como mujer influyente...

A.R: Muchas gracias, es porque estamos muchas horas ahí en la tele, pero no tenemos tanta influencia.

CH: ¿A quién le dedicamos el premio?

A.R: Este es un premio de mujeres y creo que hay que acordarse de las que vinieron antes que nosotras que nos han allanado el camino para poder estudiar una carrera y para optar a unos puestos de trabajo que antes eran impensables. Y a las que vienen detrás, que a lo mejor no vais a tener nuestra suerte, pero tenéis la responsabilidad de seguir nuestro camino.

CH: Muchos años en televisión triunfando.

A.R: Llevo muchos años, muchísimos años.

CH: ¿Y los que quedan?

A.R: Eso espero, pero también que descansar y vivir. Esto de hacer programas diarios los últimos 20 años dejan poco margen para la vida personal.

CH: ¿Te gustaría hacer otra cosa?

A.R: No. Me gusta hacer lo que hago, porque quiero, con mi empresa, con mi gente, disfruto, tengo ilusión y si no, no lo haría. Soy una afortunada y he conseguido con esta profesión tan exigente, tener una familia, eso es el mayor éxito.

CH: Fallecimiento de Bimba Bosé...

A.R: Lo he sentido mucho, especialmente porque la he visto mucho. Dora y mis niños iban a la misma clase antes de que se fueran a Sotogrande. He ido los cumpleaños de Dora. En Sotogrande la vi mucho este verano con las dos niñas. Como decía un amiguito de mis hijos que me ha llegado al alma, se puso a llorar y dijo "es que no sabía que las mamás jóvenes se morían". Es terrible... y es verdad. No sabía que una mamá con cuarenta y un años...

CH: ¿Leíste el mensaje que le mandó Dora?

A.R: Dora en esto esta haciéndose la valiente pero es una niña. Es una edad difícil y va a echar mucho de menos a su madre. Una madre es muy importante aunque tiene a su familia.

CH: ¿A cualquier edad?

A.R: Pero ahora empieza con la preadolescencia. Aunque tiene un padre maravilloso, hay cosas que las mujeres nos apoyamos más en las madres.

CH: ¿Legado?

A.R: Muchísimo. Sus hijas la van a tener muy presente, no se van a olvidar de ella.