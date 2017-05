Ana Rosa Quintana: "Soy como cenicienta, yo de noche no salgo"

Etiquetas

Ana Rosa Quintana no ha querido faltar a la última cita solidaria que ha organizado Isabel Gemio en Madrid, la presentadora ha donado uno de los conjuntos que ha lucido en su programa para ayudar a recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras.

Desde el dieciséis de mayo hasta el uno de junio, la tienda de Teria Yabar en la calle Claudio Coello 69 de Madrid pone a la venta los vestidos y complementos que presentadoras y periodistas del mundo de la televisión han donado para llevar esperanza a las familias que batallan a diario con las enfermedades minoritarias. Donaciones de Anne Igartiburu, Ana Simón, Eva González, Cristina Pedroche, Inés Ballester; Mariló Montero, Susana Griso, María Teresa Campos y muchas otras más, que no han querido dejar de participar poniendo su granito de arena para la causa.

CHANCE: Qué bonito que las caras más visibles participéis en algo tan solidario, apoyando a Isabel Gemi...

Ana Rosa Quintana: Hombre, Isabel tiene muchísimo merito, todo lo que está levantando y todo lo que está haciendo. No lo hace solo por su hijo, también por todos los niños que sufren esto.

CH: ¿Qué has donado?

A.R.Q: Un vestido y unos zapatos. Unos que me he puesto de verdad, porque me han pedido algo que me ponga y he dado uno de los que me he puesto en el programa.

CH: ¿Por qué este vestido en concreto?

A.R.Q: Creo que es muy mío, sencillo y ponible, si alguien lo quiere se lo puede poner por la mañana, por la tarde y es muy favorecedor.

CH: Tú eres una gran amante de los zapatos, ¿Te da pena desprenderte de ellos?

A.R.Q: No, porque los repones.

CH: Estos valores se los inculcas también a tus hijos, ¿verdad?

A.R.Q: Bueno, la única forma de inculcar algo es con el ejemplo, creo que ellos tienen que ver cómo se desarrolla la vida de sus padres, porque, al final, todos hemos terminado haciendo y diciendo lo que hemos visto en nuestra casa.

CH: ¿Tienes ya planes para el verano?

A.R.Q: No, me queda mucho todavía. No quiero ni pensar todavía en el verano, nos queda muchísimo.

CH: Pero con todos los madrugones, imagino que estarás deseando que lleguen las vacaciones, ¿no?

A.R.Q: Sí, pero mira, estaba comentando antes que yo, este año, llego más descansada que otros años, no te puedo explicar porqué, pero así es.

CH: ¿Cuántos años hace que eres amiga de Isabel Gemio?

A.R.Q: Cuando estaba haciendo 'Sorpresa, sorpresa' en Antena3 coincidíamos pero desde que ella era la chica de la radio en Barcelona y yo era de las chicas de la inter en Madrid, que, entonces, nos hizo una entrevista conjunta el loco de la colina. No te puedo decir los años que hace. Somos compañeras y hemos coincidido en un lado y en otro, ahora hacia mucho que no coincidíamos, no he ido a otros actos porque son de noche y yo de noche no salgo, soy como Cenicienta. También los hace el día de San Juan que es el santo de mi marido y de mi hijo, con lo cual, nada. Me levanto a las cinco y media, seis menos cuarto...

CH: ¿Feliz de cómo está transcurriendo la temporada?

A.R.Q: Hombre, hemos hecho una de las mejores temporadas, y es la temporada número trece. Creo que hemos hecho una temporada magnifica.

CH: ¿Supersticiosa con el número trece?

A.R.Q: No, me encanta el trece, me encanta el número trece.

CH: ¿Qué te parece lo sucedido en 'Eurovision'?

A.R.Q: Pues mira, si te digo la verdad, no lo vi. Me da pena, porque creo que es un chaval joven, de 21 años, y estaba nervioso. Es una pena, porque tiene carrera por delante y esto le lastra. Pero que eso le pueda pasar a un chavalin de 21 años es normal.

CH: ¿Y qué opinas de los rumores de tongo en RTVE?

A.R.Q: Eso no lo creo, no lo creo...