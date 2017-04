Antonio Banderas sigue compartiendo la Semana Santa con Melanie Griffith

Etiquetas

La actriz estadounidense Melanie Griffith ha compartido en redes sociales varias fotos y vídeos de procesiones de la ciudad de Málaga, que tienen como autor y mensajero directo a su ex marido Antonio Banderas. Durante su duradero matrimonio, era frecuente verla junto al actor malagueño en los balcones andaluces, muy pendiente de los pasos de Semana Santa.

Es por todos conocido, la buena relación que existe entre Antonio Banderas y su ex mujer Melanie Griffith, después de en 2015 se formalizara la ruptura de su matrimonio. Este año el actor ha compartido estas fechas tan especiales y significativas para el con su novia Nicole Kimpel, la hermana melliza y los padres de esta. Como cada año el actor visitó la Iglesia de la Virgen de Lágrimas y Favores de la que es cofrade, acompañado de su familia política, y se le pudo ver cantando muy emocionado junto a sus compañeros.

Mientras tanto, Melanie desde Estados Unidos parece estar nostálgica de estas fechas en Málaga y no ha dejado de compartir fotos en sus redes sociales sobre la procesión del Cristo Cautivo, la favorita y la más especial para el actor. Acompañadas de hashtags como #semanasanta #familiaunida #siemprejuntas, la actriz ha querido hacerle un guiño de cariño no solo a España, sino a su ex pareja.

Por ello, a pesar de la distancia, la Semana Santa de Málaga sigue estando muy presente en el corazón y en la vida de la actriz. Y es que Antonio Banderas, se encargó de dejar una huella grande, marcada por el cariño, el respeto y la admiración más profunda hacia las tradiciones religiosas de Málaga.