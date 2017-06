Antonio Carmona y familia, emocionados ante el homenaje de Madrid a "El Habichuela"

Etiquetas

La familia Carmona está de celebración y es que todos ellos se dieron cita en el conocido barrio madrileño de Campamento para disfrutar de un homenaje de lo más especial a Juan Carmona 'El Habichuela'. Muy emocionados los hijos del guitarrista y su mujer no pudieron contener las lágrimas durante el acto y es que el barrio ha querido obsequiar a la familia poniendo el nombre de Juan Carmona 'Habichuela' a uno de los nuevos parques infantiles.

Juan Carmona, Antonio Carmona y Matilde, se mostraron de lo más emocionados y es que no pudieron evitar las lágrimas al ver todo el cariño que la gente del barrio le tiene a toda la familia. "Para mí esto es lo más grande que me ha podido ocurrir. No he podido contener las lágrimas porque ha sido una persona, aparte de guitarrista, ha sido una persona maravillosa, un marido ejemplar... la verdad es que estoy muy orgullosa" comentó la que fuera mujer del guitarrista sin poder contener la emoción.

Por su parte sus dos hijos, Juan y Antonio, también quisieron destacar el gran cariño que su padre le tenía al barrio y es que fue el que se trajo a toda la familia desde Granada. También los dos hijos quisieron recordar la importancia de estas fechas ya que el próximo 30 de junio se cumple el primer aniversario por su muerte.

"Este es su barrio, todos sus amigos, la gente que lo sigue queriendo, la gente lo ha visto pasear por este barrio, por Campamento, gracias a la junta de La Latina, todas las personalidades y toda la gente que ha estado apoyando para que le dieran esta pequeña plaza en un barrio tan importante que nos ha dado a los 'Habichuela'" nos comenta Juan Carmona, quien hace poco le hizo su propio homenaje con la letra de la canción "Me Encanta": "Ha sido un momento bonito" nos confiesa emocionado, con el recuerdo de su padre todavía muy presente: "yo cada día lo extraño, lo extraño mucho".

Entre los otros familiares que tampoco se quisieron perder un acto tan importante para los Carmona estuvieron Mariola Orellana o Sara Verdasco que a pesar de llevar muletas por el accidente que sufrió hace algunos meses no se separó de su marido Juan en ningún momento.

Por su parte Mariola Orellana también tuvo muy bonitas palabras para su suegro y es que sin duda fue una gran persona con todos aquellos que le rodeaban.

"Una maravilla, me ha encantado venir, le hubiera encantado a mi suegro este sitio. Ni una plaza ni nada, un parque porque él venía mucho a pasear por aquí. A ellos los quieren mucho en este barrio, fueron los primeros gitanos que vivían aquí y no ha habido nunca nada, ningún elemento de racismo ni nada, han sido siempre muy respetuoso con ellos, yo les agradezco mucho, nos sentimos muy queridos" nos confesaba la representante de artista, consolando a su marido que se convertía en un mar de lágrimas: "Ha llorado mucho, es que es dónde él venía de chico a jugar, toda esta zona y ponerle un parque a su padre pues... Tiene mucho mérito".