Belén Esteban celebra por todo lo alto el cumpleaños de 'su Miguel'

Belén Esteban está viviendo una de las etapas más felices de su vida. La colaboradora de Sálvame ha ganado la batalla judicial que tenía contra su exrepresentante, Toño Sanchís, algo que le ha servido para cerrar uno de los capítulos que más le ha quitado el sueño en estos dos años.

Por esa razón, Belén no duda en celebrar por todo lo alto cada día especial del calendario. Este viernes fue el turno de preparar una fiesta sorpresa por el cumpleaños de su novio Miguel.

Muy emocionada y enamorada, la de Paracuellos reunió a todos los amigos y familia del joven conductor de ambulancias para homenajearle en su día. Una celebración donde no faltó una tarta con bengalas y el clásico 'Cumpleaños Feliz'.

Para rematar el día, Belén Esteban compartió en su cuenta de Instagram una imagen de ambos con un sincero "Te quiero".

Después de esta nueva declaración de amor, no sabemos si la boda está cada vez más cerca. Ella mima confesó que tenía muchas ganas de pasar de nuevo por el altar en SEMANA: "Yo siempre me he querido casar, que a mí me hace mucha ilusión. Cuando yo se lo decía a Miguel él me decía que teníamos que esperar a que pasase todo y que hablaríamos. El mismo día que me dieron la sentencia le dije: Miguel ya tengo la sentencia, así que ahora tenemos que hablar. Pero además de la boda hay otras cosas que me hacen mucha ilusión".