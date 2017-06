Belén Esteban muestra su orgullo en Instagram

Etiquetas

Belén Esteban ha vivido unas semanas de lo más complicadas. El mal trago que pasó en la vista de su juicio contra Toño Sanchís choca de lleno con la felicidad que sintió en la graduación de su hija Andrea.

La hija de Belén ha terminado segundo de Bachillerato, un paso muy importante que su madre ha querido inmortalizar en sus redes sociales. Semanas después de celebrar la graduación de Andrea, Esteban ha compartido una fotografía donde se ve a la joven de 17 años de espaldas mientras su madre le pone la tradicional banda mientras escribe: "Que orgullosa estoy de ti hija, lo has conseguido, te quiero".

Un mensaje donde se aprecia la felicidad que vivió Esteban al lado de su hija. Algo que no vivió su padre: "Estábamos allí los que teníamos que estar: mi familia, mi pareja, los amigos de mi hija, mis amigas y los que hemos estado con ella siempre".

Que orgullosa estoy de ti hija, lo has conseguido, te quiero????????? Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 3:32 PDT

A sus problemas con Toño se suma el enfrentamiento de Belén con el padre de Andrea. Y es que Jesulín habría decidido no pagar los estudios en el extranjero que estaría pensando realizar su hija. Además, su ausencia en la graduación enfadó muchísimo a la de Paracuellos que no dudó en cargar contra él en Sálvame: "Te has perdido la graduación de tu hija mayor, espero con tus hijos pequeños seguro que estarás".