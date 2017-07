Blac Chyna responde a Rob Kardashian tras su ataque de vengaza

Etiquetas

La semana pasada Rob Kardashian sufría un ataque de celos que terminaba convirtiéndose en un fenómeno viral tras publicar en sus redes sociales las intimidades de su expareja Blac Chyna. Fotos de la modelo desnuda, sus conversaciones privadas y toda una colección de insultos, a los que la madre de su hija ya ha contestado.

El ataque de Rob fue de tal magnitud que se convirtió en trending topic mundial, después de mantenerse en silencio Blac ha respondido concediendo una entrevista al programa Good Morning America, donde ha explicado como vivió la desagradable situación y la repercusión legal que esta puede acarrear para el padre de su hija.

"Estaba destrozada, por supuesto. No podía creer que alguien pudiese publicar esas fotos mías. Pensé 'Oh, de acuerdo'. Es una persona en la que confiaba. Me sentía cómoda enviándole esas fotos e incluso hablando de ciertos temas. Simplemente me siento traicionada" ha explicado la exstripper, que ha abierto su corazón en televisión recordando sus comienzos con el único hijo varón de Kriss Jenner: "Lo primero que me atrajo de Rob fue que era muy dulce, muy atento. Me pareció que necesitaba ayuda de alguien que no lo acusara o lo juzgara. Yo sé lo que puede ser eso. Me consideraba esa amiga que nunca le hacía preguntas o lo juzgaba. Estaba ahí para él. Eso fue lo que me atrajo de él. Pasamos grandes momentos juntos. Los problemas empezaron cuando bajé la guardia" ha explicado.

Blac ha concedido su entrevista acompañada de Lisa Bloom, su abogada y quien ha explicado la repercusión legal que la actitud de Rob puede acarrearle, acusándole de ciberacoso y de infringir el Código Civil de California.

Además, la misma abogada ha advertido a Rob de que tomaran estrictas medidas sino cambia en su actitud a través de un comunicado: "Señor Kardashian, está avisado: el porno de venganza es ilegal. El ciberbullying a una expareja es acoso. Chyna terminó su relación hace meses y tiene todo el derecho a vivir su vida como ella quiera, trabajar donde quiera, vestirse como quiera, salir con quien quiera y mantener relaciones con quien quiera. Chyna y yo creemos que este asunto es muy importante para los derechos de todas las mujeres, teniendo en cuenta que muchas chicas y mujeres han sido insultadas por sus exparejas. Sus intentos de avergonzarla y controlarla están siendo rechazados por la presente. Es su cuerpo y su elección. Su vida, su elección. Apártese" le ha recriminado.