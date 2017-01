CIUDADANOS, EN CONTRA DE QUE LOS PERMISOS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD SEAN INTRANSFERIBLES

Etiquetas

El secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, manifestó este viernes que “no estamos por la idea de que se imponga de forma obligatoria” que padres y madres tengan permisos de paternidad iguales e intransferibles, tal y como defienden Unidos Podemos y PSOE.Gutiérrez realizó estas declaraciones después de que el Grupo Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea presentase esta mañana en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para que tanto el permiso de paternidad como el de maternidad sean de 16 semanas e “intransferibles” y tras conocerse que el PSOE defenderá la próxima semana en el Pleno de la Cámara Baja una proposición no de ley que persigue similar objetivo.El diputado de la formación naranja hizo hincapié en que gracias a su acuerdo de Gobierno con el PP “ya es posible que los padres dupliquen el permiso de paternidad pasando de dos a cuatro semanas” y detalló que “dentro de ese acuerdo hay un compromiso para que este permiso aumente hasta las 16 semanas por progenitor pasando a 32 semanas”.Sin embargo, lo que Ciudadanos defiende es que “debe haber un permiso obligatorio para las madres de ocho semanas, otro permiso obligatorio para los padres de otras ocho semanas y debe haber otro permiso de 16 semanas que la unidad familiar decida cómo repartirlo”.“Creo que las familias saben perfectamente que es lo que necesitan y deben poder ser capaces de regularse internamente de la forma más”, justificó Gutiérrez, que no adelantó lo que su partido votará sobre la proposición de ley presentada por Unidos Podemos, ya que “las votaciones se ven en el debate no antes, porque dentro del debate se puede enmendar”.Por último, destacó que “como partido liberal que somos, renunciamos a meternos dentro de las familias a decidir por las familias cómo deben de organizar su tiempo y el cuidado de sus hijos y cómo deben de complementar eso con el trabajo del padre y de la madre”.