COAM ve necesario un plan para hacer "más fácil" la vida familiar en el centro y que no sea un "gueto" para jóvenes

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), José María Ezquiaga, ha asegurado este miércoles que es necesario un plan que haga "más fácil" la vida familiar en el centro y que este no se termine convirtiendo en un "gueto" para los jóvenes.

Ezquiaga ha asegurado en un desayuno informativo ofrecido en la sede del Colegio, que cuentan con estudios sociológicos sobre el centro, llevados a cabo por Jesús Leal, en los que se advierte de que la pirámide de población en el centro de Madrid es más joven, por ejemplo, que en Moratalaz o Parla.

"Esto que parece una tontería no es una intuición, tenemos estudios sociológicos en los que se muestra que el Talón de Aquiles de Madrid no tiene modo de familia; por ejemplo, Chueca no es un lugar fácil de vivir para niños pequeños, porque en cuanto aparecen, el centro se colapsa", ha explicado.

En este sentido, el decano ha indicado que el centro no es un lugar cómodo para familias con automóvil y niños pequeños, que suelen utilizar el "pequeño pulmón verde" del jardín del COAM como parque.

"No hay niños... hay una minoría de niños, y no son barrios fáciles para vivir, al que no ocurre en Sanchinarro", ha ejemplificado. Por ello, el decano del COAM ha propuesto al Ayuntamiento de la capital "primar vivir en el centro", lo que implica "colegios cerca, guarderías... y este barrio no tiene esas facilidades".

Por ello, Ezquiaga ha pedido "actuar" en los barrios de Malasaña y Chueca. "Prácticamente habría que hacer una estrategia para el casco antiguo", ha expresado.

"Si queremos que sea un barrio multicultural, con integración y calidad de vida... debe haber un cuidado para los residentes", ha concluido.