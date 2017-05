EXPERTOS COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE REFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y ENFOCARLO HACIA LAS HABILIDADES PARA INCORPORAR A TODOS LOS JÓVENES

Etiquetas

- Piden prestar atención a las familias para que “se puedan ganar la vida con un empleo y no malvivir para tener un empleo”. Expertos en empleabilidad y juventud coincidieron este martes en la necesidad de reformar el sistema educativo para enfocarlo más hacia las habilidades con el objetivo de incorporar a todos los jóvenes.En un encuentro organizado por Coca-Cola y Servimedia bajo el título ‘Girar es posible, del NiNi al SíSí’, en el que se abordaron los retos a los que se enfrentan los jóvenes españoles, el director general del Injuve, Javier Dorado, explicó que la crisis ha propiciado que los jóvenes sufran las consecuencias de falta de oportunidades y ha emergido un paradigma basado en “estudia, que tendrás un empleo”, y “eso no ocurrió”.Dorado consideró que los llamados ‘millennials’, nacidos entre 1981 y 1995, “son los más preparados” pero “van a ser los primeros” en tener una peor entrada al mercado laboral que sus familiares, y pidió poner especial atención a los denominados 'NiNi', jóvenes que ni estudian ni trabajan y, además, “no tienen la motivación suficiente”.'GIRA JÓVENES'Por su parte, el director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia, Juan José Litrán, subrayó que se trata de “sacar lo mejor” de cada persona y se refirió a la ‘Gira Jóvenes’, que ha puesto en marcha la compañía para formar y capacitar a aquellos de entre 16 y 23 años con menos oportunidades de mejorar su empleabilidad, y que tras cinco años de andadura ha beneficiado a más de 3.000 jóvenes en España.Litrán valoró que el proyecto da la posibilidad a los jóvenes de descubrir su desarrollo personal y profesional, de manera que “una vez que los chicos van conociéndose a sí mismos, van descubriendo cuál es su vocación en la vida, y el proyecto 'Gira' lo que trata es de acelerar esto”.El director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia también expuso que “hay una disfunción entre lo que enseñamos en las aulas y lo que demanda el mercado laboral” y “no miramos las habilidades”, de manera que se está produciendo una “falta de oferta para cubrir determinadas demandas” en el empleo, y “creo que eso nos lo tendríamos que hacer ver”.A esto, el profesor de Educación Secundaria Francisco Castaño añadió que “el sistema educativo, tal y como está, es imposible que enganche a los jóvenes”, porque “educamos hoy a los hijos en Walt Disney y la vida es ‘The walking dead’”.Para Dorado, el sistema tiene que ser “lo suficientemente dinámico y adaptable” a la realidad laboral.ATENCIÓN A LOS PADRESAdemás, la directora de la Fundación Accenture, Ana Millán, aportó los datos de un estudio de esta fundación y Fedea, que muestra que hay cuatro millones de personas con especial vulnerabilidad en el empleo en España, de las que 2,3 millones son personas en riesgo de pobreza y 1,8 millones están en paro.Millán constató que “vamos hacia una generación en la que hay unas bolsas de desempleo que afectan a mayores de 45 años” y una “bolsa enorme de pobreza laboral” que también perjudica mayoritariamente a los jóvenes.En este sentido se expresó también el doctor en Psicología José Luis Sancho, quien consideró que “lo que nos está pasando como sociedad es que no les estamos ofertando” a los jóvenes la posibilidad de demostrar su riqueza, cuando tienen una “potencialidad descomunal”. Además, “apoyamos muy mal a los padres”, señaló Sancho, para precisar que “hay una realidad que no solo está afectando a España, sino a todos los países del mundo”, y es que “para poder mantener una familia no vale con un solo sueldo” y “se roba” tiempo a los hijos.Millán también consideró que se deben tomar medidas para apoyar a las familias, “de manera que se puedan ganar la vida con un empleo, y no malvivir para tener un empleo”.No obstante, los expertos quisieron lanzar un mensaje positivo indicando que los jóvenes van a encontrar salidas, ya que la digitalización va a ser su baza.El encuentro finalizó con la experiencia de cuatro jóvenes que han participado en el proyecto 'Gira Jóvenes' y que destacaron la aportación personal que ha supuesto para ellos y gracias al cual han "luchado" por sus sueños.