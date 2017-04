CORRECCIÓN: Bar Refaeli habla de su ciudad de origen, Tel Aviv y su papel como madre en una conocida revista de viajes

Etiquetas

La famosa top model Bar Refaeli, original de Tel Aviv ha concedido una entrevista para la revista de viajes Condé Nast Traveler para descubrir los secretos de la ciudad más grande de Israel, una entrevista que aparece en el nuevo número de la popular revista.

La modelo de Tel Aviv comparte muchas características con la ciudad que tanto adora. Modernas, eclécticas, divertidas, inteligentes y atractivas, así son las dos y conocer a la modelo y la ciudad de Israel es todo un descubrimiento, ambas espectaculares para los sentidos.

"Las palabras 'buena vida' lo abarcan todo: la ciudad está viva y animada todo el tiempo. Durante el día, las calles están llenas de cafeterías, la gente monta en bicicleta y puedes ver a las mamás jóvenes con sus bebés por todas partes". Así de bien habla la top model de su ciudad.

Pero no solo habla de Tel Aviv sino que también se abre en la entrevista de Condé Nast Traveler y confiesa como está siendo este segundo embarazo. Y es que la modelo afirma que no le cuesta pedir ayuda si la necesita para cuidar de su primer hijo, ya que su estado actual no le permite hacer todo lo que quisiera. Y es que para ella, la familia lo es todo. En cuanto al ámbito profesional, Refaeli ahora es empresaria y socia de una compañía de gafas, hecho que parece demostrar que a la modelo no le puede ir mejor las cosas.