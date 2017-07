Camacho: "En Málaga he pasado los mejores años de mi vida"

Etiquetas

El jugador aragonés Ignacio Camacho se ha despedido este domingo, con una carta en rueda de prensa, del que ha sido su club durante seis años y medio, el Málaga, tras confirmarse su fichaje por el Wolfsburgo, firmando hasta 2021 con el club alemán, y no ha podido contener la emoción, asegurando que en el club andaluz ha pasado "los mejores años" de su vida.

"Es un día muy importante para mí y para mi familia. Ha llegado el momento de decir adiós a la que ha sido mi casa durante seis años y medio. Ha sido una decisión muy difícil para mí pero como ya dije mi salida de este club tenía que ser beneficiosa para todos. Aquí he pasado los mejores años de mi vida", afirmó el futbolista ante los medios.

Respecto a su fichaje por el Wolfsburgo, el ya exjugador del Málaga afirmó que "es una gran oportunidad" para su carrera. "Tengo que reconocer que tengo sentimientos enfrentados; por una parte estoy ilusionado de dar este giro en mi carrera y vivir una gran experiencia, pero, por otro, estoy triste porque se acaba un ciclo en el que he sido muy feliz", señaló.

Camacho repasó su larga etapa en el Málaga. "Cuando llegué a este equipo tan sólo era un niño que ha tenido la oportunidad de crecer y madurar personal y profesionalmente en este conjunto. Me he sentido identificado desde el primer día con este equipo y con esta ciudad. He dado lo mejor de mí. He vivido momentos únicos, buenos y malos que quedarán siempre en mi recuerdo", indicó.

El exmalaguista quiso destacar también la histórica que realizó el club blanquiazul llegando a cuartos de final de la Liga de Campeones y también su primera convocatoria con la selección española, así como el hecho de haber sido capitán del conjunto malagueño. "Estoy muy orgulloso de haber portado este brazalete", declaró.

El futbolista tuvo palabras de agradecimiento. "Quiero dar las gracias al Málaga, a todos los directivos, al presidente y su familia por haber confiado siempre en mí, a todos los trabajadores del club que hacen que día a día todo sea más fácil para nosotros, al cuerpo médico, a los periodistas por tratarme con tanto cariño y respeto, a mi familia, por supuesto, y a todos los entrenadores que he tenido". En este sentido, Camacho quiso dar las gracias al actual entrenador del equipo, José Miguel González 'Míchel'. "Sé que dejo al equipo en muy buenas manos", señaló.

Por último, el de Zaragoza quiso dar las gracias a los que han sido sus compañeros y a la afición. "Aquí dejo amigos para toda la vida. Eso es una de las mejores cosas que da el fútbol. A la afición, gracias por todo. Se va un malaguista pero siempre os llevaré en mi corazón. Volveré", concluyó.