Carles Francino, un hombre feliz y enamorado sin intención de ampliar familia

No para de cosechar éxitos a nivel profesional, desde que Carles Francino participó en la serie Víctor Ros el actor no ha parado de trabajar. Pero en esta ocasión se olvidó por unas horas de su agenda profesional y disfrutó de la inauguración de Medias Puri, un local clandestino en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid de lo más divertido y pintoresco.

CARLES FRANCINO, UN HOMBRE FELIZ Y ENAMORADO SIN INTENCIÓN DE AMPLIAR LA FAMILIA

De lo más orgulloso y feliz por su trabajo, Carles comentó que está feliz y enamorado de su chica, Izah, una cantante con la que ha logrado encontrar el equilibrio perfecto en la vida. A pesar de su felicidad, Carles comentó que el ser padre no entra en sus planes por el momento y es que prefiere que una noticia como esa le llegue por sorpresa y que no sea algo premeditado y buscado.

CHANCE: ¿Qué te parece esto?

Carles Francino: Lo poco que he visto me parece muy interesante, me parece interesante la invitación, el rollo, a ver qué nos encontramos.

CH: Con esta escena de los creadores de The Hole.

C.F: Si va por ese rollo nos vamos a asustar seguro.

CH: Tú triunfando con la serie.

C.F: Muy contento con Sé quién eres, de que funcione bien, que a la gente le haya gustado y a ver cómo termina que todo el mundo me pregunta. Quedan cinco capítulos y ya está, a otra cosa.

"CUANDO NO HAY TRABAJO, CÓMO NO TE VA A VENIR A BUSCAR A TU CASA, PUES HAY QUE ESTAR ACTIVO"

CH: ¿Y qué será la siguiente cosa?

C.F: Empezamos promoción de una peli que se llama Pasaje al Amanecer y yo creo que no sé si estrenamos en un mes o mes y medio. Por ahora esto y algunas cositas que no son seguras y no quiero gafarme.

CH: ¿Cómo llevas el éxito?

C.F: Lo que hago es que me tiño el pelo para que no me conozcan y ya está.

CH: Muy discreto.

C.F: Sí, muy discreto.

CH: ¿Este cambio?

C.F: Por cosas de trabajo que tengo y una sesión de fotos y tal y pensamos en experimentar y probar cosas, siempre cambiando.

CH: ¿Eres hombre arriesgado?

C.F: Me gusta probar.

CH: ¿Qué es por lo que no pasarías?

C.F: De momento no me tiraría en paracaídas, pero igual a partir de los 40 me lo pienso otra vez.

CH: ¿Y para toda esa gente que te quiere, a qué dedicas el tiempo libre?

C.F: En lo básico, familia, amigos, ir para mi casa, la playa, ahora llega el buen tiempo y poco más y por qué no, generar más trabajo. Cuando no hay trabajo cómo no te va a venir a buscar a tu casa pues hay que ir al teatro, a ver a los compañeros, casting... estar activo.

"ME GUSTAN LOS NIÑOS PERO LO DE SER PAPÁ ME ESTOY DEBATIENDO, YA VERÉ"

CH: ¿Enamorado?

C.F: Feliz y enamorado.

CH: ¿Con planes de boda o de ser papá?

C.F: No. Para nada, de momento no.

CH: Los genes Francino tienen que continuar.

C.F: Eso sí. Debería de ser así pero de momento no, ya veremos llegada el momento, que sea así de golpe, sin esperarlo.

CH: ¿Te gustaría de sorpresa?

C.F: Si lo piensas mucho al final prefieres que no, prefiero que las cosas sean de golpe.

CH: ¿No Te da un poco de miedo eso de "oye cariño vamos a ser papás"?

C.F: Bueno, sí pero ya está. Lo afrontas y ya está.

CH: ¿Te gustan los niños?

C.F: Sí, tengo dos hermanos pequeñitos, me gustan los niños pero lo de ser papá me estoy debatiendo, ya veré, todo llegará.

CH: ¿El hecho de tener un padre como el tuyo te deja el listón muy alto?

C.F: No, para nada. Además casi siempre ha quedado como una curiosidad. Si él fuera actor pues igual ahí se pueden liar más las cosas pero tampoco, él se dedica a los suyo y yo a lo mío, ya está.

CH: ¿Nunca te ha tirado el periodismo?

C.F: No, igual cuando hallaba perdido, a los 19 o 20 años era una opción lo del periodismo pero no, no lo vi claro. Encontré lo del teatro de rebote y ahí me quedé.