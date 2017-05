Carlota Corredera: "Mi hija es mi talismán que me ha cambiado la vida"

Etiquetas

Carlota Corredera, una de las presentadoras más famosas de la televisión, escribe un relato sincero acerca de cómo salir del oscuro pozo de la obesidad, una enfermedad tan incomprendida como dolorosa. Fue en el Hotel Gran Meliá Palacio de los Duques dónde amigos y familiares acompañaron a la presentadora en este día tan especial.

Desde que contó públicamente que había perdido 60 kilos tras dar a luz, Carlota Corredera se ha convertido en referente involuntario para las personas que padecen sobrepeso u obesidad, la gran pandemia del siglo XXI. En las páginas de este libro habla de su experiencia personal, de cómo ha conseguido recuperar la salud y reducir el riesgo cardiovascular en el que se encontraba tras su embarazo en 2015.

CHANCE: Carlota, ¿nerviosa?

CARLOTA CORREDERA: Hoy es la meta. Al final tu escribes para que tu libro llegue a la gente. Han sido seis meses complicados, robarle el tiempo a muchas cosas para escribir. Puesta de largo el libro. En la calle desde hace una semana. Era importante compartir esto con mis compañeros y mis amigos. Tengo la sensación de vivir una boda vestida de rojo porque están aquí mucha gente importante, que forman parte de mi vida y estoy muy feliz. Me siento muy feliz.

CH: Tu marido aquí.

C.C: Él forma parte del libro de una manera especial, me ha ayudado para poder robarle a otras cosas y poder escribir y me hacía ilusión que me acompañase, lo ha pasado mal porque él eligió estar al otro lado del visor y es el día y el protagonismo se lo doy al libro porque hay mucho esfuerzo y cariño de mucha gente.

CH: ¿Ventas ya bien?

C.C: Se está reimprimiendo ya para más ediciones, es un subidón, quiero llegar al mayor número de personas, compartir mi lucha de superación con todo el mundo que quiera conocerla. El libro es un paso más, un paso más profundo, más íntimo y creo que me abro, soy más vulnerable ahora y sé que ha valido la pena porque la gente que compra el libro y me cuentan lo que siente y hay gente que me ha dicho que soy un interruptor en su vida. Sé que el esfuerzo ha merecido la pena.

CH: Muchos cambios y todo a la vez. ¿Cómo lo llevas?

C.C: Aprendo cada día a vivir cosas que no contaba con ellas ni las esperaba. Me considero una chica de Vigo que me dedico a lo que me gusta y ahora pienso que tengo mucha suerte y me pasan cosas tan bonitas e intento esforzarme para llegar a todo porque soy muy perfeccionista e intento hacer cosas lo mejor posible y disfrutar de lo que me está pasando.

CH: Con el nacimiento de tu hija cambió todo.

C.C: Mi hija Alba fue la que hizo que cambiara. Recuperé mi cuerpo por una buena causa. Pedí excedencia como directora y surgió la posibilidad de ser presentadora y Alba es mi talismán, la causa, es el final, es el medio, es el motor, junto a mi marido y mi familia. Ella es un talismán que me ha cambiado la vida y que ha superado todas mis expectativas que tenía puestas.

CH: ¿Te gustaría ser madre de nuevo?

C.C: Me gustaría volver a ser mamá, pero creo que ahora mismo no es la prioridad por muchas cosas, pero la verdad que no lo descarto. Alba va a cumplir dos años, crece rápido y pienso en disfrutar de ella. No me preocupa, no me obsesiona, estoy tranquila. Si vuelvo a ser mamá será maravilloso y si no, no pasa nada.

CH: ¿Tu hija es consciente de algo?

C.C: No. Me ve en la tele tantas veces que no le llama la atención. Cómo vivirá Alba el día que conozca la historia de su madre... (Se emociona) Siempre llorona, sensible, tengo la emoción a flor de piel. Me pasan cosas tan bonitas... solamente pensar que tengo que firmar libros... va a ser muy bonito.

CH: Y a las críticas no hacer caso.

C.C: Nadie debe permitir que la gente tóxica dañe. Bloqueo sin pudor a la gente que intenta hacerme daño. Estoy muy tranquila con el tema críticas.