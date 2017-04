Carmen Lomana: "Fonsi y Feliciano deben estar encantados de que hayan ido a la isla para que se vea cómo son"

Etiquetas

Un año más la revista Telva hace entrega de los Premios Solidaridad en los que se premia el trabajo de ONG's, Asociaciones y Fundaciones con los más desfavorecidos y necesitados. En esta XXIV edición los premiados fueron los proyectos de la Asociación Talismán y de la Fundación Alaine.

LA REVISTA TELVA ENTREGA LOS PREMIOS SOLIDARIDAD

Entre los rostros conocidos que no quisieron perderse la entrega de premios estuvieron Patricia Rato, Irene Villa, Cayetano Martínez de Irujo o Carmen Lomana entre muchos otros. Como no pudo ser de otra forma Carmen no dudó en hablar de esta nueva edición de Supervivientes y es que no está para nada de acuerdo con la actuación de Alba Carrillo y su madre.

CHANCE: Mujer solidaria.

CARMEN LOMANA: Colaboro con la Fundación Madrina, es algo que me llega al corazón, tener en brazos a un niño feliz, guapo, con su mama y a lo mejor ese niño si no hubiera sido con la ayuda de Madrina no hubiera podido nacer. Estoy muy entregada a eso.

CH: Qué importante son esos actos.

C.L: Yo creo que de todos los premios de Telva y de todo lo que hacen este es el que más me gusta porque son además siempre ONG'S que hacen una labor importantísima o fundaciones y me llega al corazón, me llena.

CARMEN LOMANA: "ESTA PAREJA DE MADRE E HIJA SON INFUMABLES"

CH: ¿Qué te parece todo lo que está pasando en Supervivientes con Alba Carrillo y Gloria Camila?

C.L: Ayer no lo pude ver porque estaba en el estreno de una película maravillosa y me parece impresentable todo esto. No lo entiendo, yo he estado allí y todavía no ha empezado, no han empezado a pasar hambre, no están en condiciones extremas. Ahí te demuestra la calidad humana de estas humanas y la calidad de educación. Esta pareja de madre e hija son infumables.

CH: Alba y Kiko empezaron a pelearse y Alba dijo que Kiko estaba con Gloria por interés, que era un busca famosas y que ella no había matado a nadie.

C.L: Prefiero no hablar de estas, voy el domingo al debate y ahí me explayaré un montón. Yo creo que no hay derecho, pero te demuestra como es la gente y creo que Fonsi Nieto y Feliciano López deben estar encantados de que hayan ido para que vean como son esta pareja.

CH: Estamos viendo una Alba con mucho temperamento.

C.L: Yo nunca he tenido una imagen dulce, una persona que va a poner verde a su marido de la manera que lo hizo, aunque tenga motivos, no tiene porque enterarse toda España. Sobre todo que viven en la contradicción, no me gusta, es muy mona físicamente parece muy dulce pero los hechos la delatan.

CH: ¿No le está haciendo ningún favor ver esta imagen de ella?

C.L: Como le va a hacer bien, a nadie, pero creo que no le importa nada, lo único que le importa es estar ahí.