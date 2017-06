Concluye el primer curso de formación para familias de acogida y ya hay 12 inscritas para el segundo

Etiquetas

Nueve familias han participado durante ocho semanas en este ciclo

Nueve familias han participado en el primer curso de formación para familias de acogida que se ha celebrado durante ocho semanas en la sede de la subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria. Además, 12 familias ya están inscritas en el segundo curso que se celebrará este otoño.

Los participantes, durante estas semanas, han conocido a los técnicos del Gobierno implicados en este programa y han recibido formación sobre los menores en acogida y sobre el funcionamiento del sistema.

En total, 21 familias recibirán esta formación durante este año con el objetivo de ser acogedoras de menores que temporalmente no pueden vivir con sus familias biológicas por diferentes razones "para que les apoyen, les eduquen, les den cariño y les procuren una formación íntegra y se conviertan en referencias positivas les den cariño", ha explicado la directora del ICASS, Feli Lois.

En lo va de año, un total de 99 familias han establecido un primer contacto con el Gobierno de Cantabria para recibir información sobre este programa de acogimiento familiar, 72 de ellas vía telefónica, 21 por correo electrónico y seis acudiendo directamente a la sede de la subdirección.

Tras este primer paso, 70 familias están en proceso de reflexión previo a decidir su integración en este sistema, nueve ya han concluido su formación y otras 12 lo harán este otoño.

"Es el programa de más éxito para construir el futuro de estos menores que temporalmente no pueden vivir con sus familias biológicas", ha valorado Lois, quien ha recordado que en Cantabria no hay ningún menor de 11 años, que esté dentro del sistema de protección, ingresado en centros residenciales.

Además, Lois ha valorado los resultados de la campaña de sensibilización y captación de nuevas familias de acogida que puso en marcha el Gobierno el pasado mes de enero y ha explicado que de las nueve familias que acaban de recibir formación, seis han decidido acoger a menores tras conocer esta campaña.

No obstante, la directora del ICASS ha asegurado que el Gobierno sigue necesitando más familias de acogida de menores porque uno de los objetivos en esta materia es revitalizar e impulsar este programa.

"Queremos dar más fuerza a la acogida porque a través de ello se garantiza un desarrollo personal a estos menores que en muchas ocasiones vienen con un grave daño. El ámbito familiar es el más favorable para el crecimiento y el bienestar de los menores", ha explicado.

Existen tres tipos de acogimiento, el de urgencia, que es para niños y niñas de 0 a 6 años cuyas familias están en proceso de diagnóstico o se encuentran en una situación que resulta urgente la separación y es por una duración de seis meses; la temporal que se extiende como máximo dos años y es para niños, niñas o adolescentes con previsión de retorno a su familia y supone una atención temporal hasta que puedan reintegrarse a su familia o se adopte, y la permanente que es para menores que en principio no es previsible que vuelvan con sus familias biológicas.

Las personas o familias que quieran formar parte del programa se pueden dirigir a la Dirección General de Política Social o al ICASS y deben cumplir como requisitos el ser mayor de edad y residir en Cantabria, no estar en la lista de adopción y que compartan su deseo de acoger todos los miembros que conviven con la familia, que no hayan sido privado de patria potestad de ningún menor, que no padezcan enfermedad física ni psíquica que dificulte el acogimiento, ni causas penales ni conductas adictivas, que acepten la relación del menor con su familia biológica y que asistan al proceso de formación y acepten el seguimiento y supervisión del equipo técnico.