La Consejería de Educación publicará un nuevo protocolo para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar

La Consejería de Educación y Empleo creará un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo 'Protocolo para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar', que permita agilizar el procedimiento.

La medida ha sido presentada en la reunión de la Comisión Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar que ha presidido este jueves la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.

El equipo técnico encargado de la redacción del nuevo protocolo, que supondrá una mejora del 'Plan regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar en Extremadura', estará integrado por representantes de las consejerías de Educación y Empleo y de Sanidad y Políticas Sociales, de la Federación y Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, de la Fiscalía de Menores y de los sindicatos más representativos.

Además, durante la reunión, representantes de la Consejería de Educación y Empleo, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y de la Fiscalía de Menores, han presentado los datos para la elaboración de la Memoria de la Comisión de los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016.

Según concluye el estudio de absentismo escolar relativo a dichos cursos, los casos de absentismo se han mantenido dentro de unos "límites razonables", informa la Junta en nota de prensa.

Así, desciende levemente el absentismo escolar absoluto, es decir, de alumnos que no asiste nunca al centro, y el crónico, de los que no asisten de forma habitual a clase, concretamente en cinco casos cada uno; mientras que aumenta levemente el intermitente, esto es, alumnos que no asisten determinados días o a determinadas áreas, con 15 casos más, y de temporada, absentismo que se produce en determinadas épocas del curso, con un registro 41 casos más.

El total de intervenciones llevadas a cabo en toda la región, sumando todos los tipos de actuaciones en sus diferentes fases, asciende a 511 en el curso 2015/16, 31 más que en el curso anterior.

No obstante, la Junta ha destacado que aunque han aumentado los casos de absentismo derivados a las comisiones zonales y Servicios Sociales, ha disminuido los derivados a la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia y a la Fiscalía de Menores.

Esto muestra, en su opinión, la "labor activa" de las comisiones zonales y servicios sociales "solucionando, en muchos casos, el problema sin ser necesaria su derivación".