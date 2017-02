Cs, por la regulación de la gestación subrogada: "Lo más bonito de la vida no puede depender de una cuenta corriente"

Etiquetas

Ciudadanos ha reunido este martes 7 de febrero en Madrid a políticos de su formación, personajes públicos, asociaciones LGTBI, así como médicos ginecólogos, para impulsar la regulación gestación subrogada.

En este sentido, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que "no puede ser que lo mas bonito que hay en la vida dependa de una cuenta corriente".

"Os prometo que esto va a ir al Congreso de los Diputados y lo vamos a pelear para que esta legislatura salga adelante", ha adelantado el líder de la formación naranja, al tiempo que ha añadido que existe un problema jurídico detrás y "no se puede poner en jaque el propio sistema de registro, de dirección y notariado".

Así, ha criticado la postura de mirar hacia otro lado ante una realidad y ha insistido en que "la hipocresía hace mucho daño a la sociedad y no se pude meter la cabeza en la tierra como las avestruces; hay que ser valientes".

"Si no te avanzas a los tiempos, los tiempos te avanzan --ha señalado Rivera-- Se irán a EEUU o a la Luna si hace falta, porque ese poder por ser padre no lo vas a frenar con prohibiciones".

Por su parte, La diputada de Ciudadanos en el Congreso Patricia Reyes ha señalado que este acto es "uno de los primeros pasos que va a dar Cs en la lucha por la regulación de la gestación subrogada. "No puedo entender por qué ciertos sectores ven un problema en esto si se regula un modelo altruista, estableciendo garantías y se regula que la mujer toma la decisión totalmente libre". Además, ha añadido que esta técnica "no tiene que ver con los vientres de alquiler".

APOYO DE KIKE SARASOLA

El empresario y padre por gestación subrogada Kike Sarasola ha afirmado que "es de sentido común defender un acto de amor por la familia". "No puede ser que porque yo me haya permitido el lujo de ir a EEUU haya sido padre y otros no puedan. Hagamos que una cosa tan sencilla se haga realidad".

El acto ha contado con varios testimonios de padres que recurrieron a esta técnica. A Sonia Ruano -superviviente del cáncer y madre por gestación subrogada de dos niños que nacieron hace 10 meses en Chicago- le diagnosticaron cáncer con 38 años y tuvo que pasar por 16 sesiones de quimioterapia y seis operaciones. Tras superar su lucha, fue informada de que era portadora de una mutación genética. "El cáncer me robo la posibilidad de gestar pero no de ser madre --ha explicado-- Nos hemos tenido que hipotecar para toda la vida".

En este sentido, el ginecólogo y presidente de la Asociación 'Son Nuestros Hijos, ha explicado que el cáncer de mama, de útero u otras enfermedades quitan a muchas mujeres la posibilidad de ser madres y ha recordado que "detrás de las cifras hay personas, caras, vidas y personas". "Hay mujeres que necesitan respuesta porque es el mejor método para evitar el modelo de explotación, y porque los niños españoles tiene derecho de nacer en España con los mismos derechos de cada español --ha subrayado-- Es una cuestión de ética, de igualdad y sobre todo de justicia".

Además, ha abogado por "dejar que se fomente este tipo de explotación de la mujer" porque "la prohibición o no regulación nunca va a ser la solución a una realidad que tenemos en España".