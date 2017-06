¿Cuántas veces dudabas de dónde has aparcado o si tus hijos conducen a una velocidad adecuada?

Etiquetas

¿Cuántas veces has ido a un parking y te has despistado y no sabías dónde estaba tu coche? ¿Y cuántas has vuelto hasta el automóvil para saber si te habías dejado el coche abierto o las luces encendidas? ¿O cuántas veces si eres madre y tus hijos han cogido el coche has querido saber si son cautos y circulan a una velocidad comedida o si te han contado realmente a dónde van? El avance de las tecnologías ha permitido que Midas, cadena especialista en el mantenimiento del automóvil, desarrolle una solución tecnológica propia, Midas Connect, con la que todos podemos acceder a un avanzado sistema conectado en nuestro coche a un precio competitivo que se adapta a cualquier coche, que permite conocer datos del mismo en tiempo real.