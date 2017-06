David Bustamante se niega a hablar de Paula Echevarría

Etiquetas

El cantante cántabro David Bustamante actúo en Tarragona y continúa con su gira Amor de los dos. Sigue sin esclarecer la situación en la que se encuentra su matrimonio y Bustamante no cede y continúa sin relajar su postura respecto a las preguntas sobre el tema.

Bustamante atendió a los medios de comunicación a su llegada en Ave a Tarragona. Y confiesa estar encantado con su nueva gira y deseando seguir subiéndose a los escenarios. El rostro le cambia en cuanto le nombras las dos palabras prohibidas en su vocabulario: "Paula Echevarría". La pregunta-comentario fue "parece ser... Que hay un acercamiento con Paula". A lo que el padre de la pequeña Daniella contestó "No quiero saber nada, no me vuelvas a preguntar cosas de estas, por favor. Gracias".

El reportero insistió una vez más, intentando confirmar o desmentir los rumores que se vierten sobre él, su entorno y en concreto su familia, "Y la comunión de tu hija es la semana que viene". A lo que respondió tajante y sin aportar nada más: "Gracias, gracias".

Según han observado distintos periodistas y medios de comunicación, el cantante ha perdido su imponente FIGURA. Se especula si es porque ha dejado atrás el intenso entrenamiento físico al que estaba acostumbrados o es un reflejo de la mala situación sentimental que está pasando tras la separación de su mujer. Tras la separación de Paula Echevarría. Según testigos presentes en el concierto, afirman que el lucio muslos con un apretado pantalón de pitillo negro pero también lo vimos enseñar brazo de gimnasio con una apretada cazadora de cuero.