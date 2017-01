El Departamento de Justicia establece que el yerno de Trump puede trabajar para la Casa Blanca

Etiquetas

El president estadounidense, Donald Trump, puede contratar a su yerno, Jared Kushner, como asesor en la Casa Blanca sin contradecir ninguna ley federal, ha afirmado este sábado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las dudas sobre el papel de Kushner en la nueva administración estadounidense emergieron al entenderse que podía existir un conflicto de intereses para Trump dado sus amplios intereses empresariales, la historia de emplear a miembros de la familia, y la influencia de su hija Ivanka Trump, que está casada con Kushner.

De esta forma y a modo de consulta, la Casa Blanca había pedido al Departamento de Justicia una opinión sobre el papel de Kushner. El Departamento ha resuelto que si Trump decide oficialmente elegir a Kushner para un cargo se le aplicarían las leyes sobre conflictos de intereses y en ese caso el yerno del presidente se tendría que atener a las posibles restricciones.

No obstante, en el informe gubernamental se asegura que el Congreso "no ha bloqueado y no podría bloquear" que el presidente busque consejo por parte de miembros de su familia.

"Incluso si el estatuto antinepotista evitara que el presidente contratara a familiares como asesores en la Casa Blanca, el presidente podría consultar libremente a esos familiares como ciudadanos privados", ha asegurado el informe.