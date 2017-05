Descubre la verdadera realidad del embarazo y la maternidad con humor

Etiquetas

Ser madre o padre es uno de los momentos clave de la vida de cualquier persona. La llegada a este mundo de un bebé es sinónimo de felicidad pero también de cambio. Nuevos horarios, rutinas y un sinfín de transformaciones físicas y mentales que provocan una gran cantidad de situaciones que muchas veces nos desbordan.

Esta nueva realidad es la que ha querido plasmar con mucho humor e ironía la ilustradora catalana Andrea Zayas con Estamos embarazados, ¿y ahora qué? y Ya ha nacido, ¿y ahora qué? Dos libros en uno (19,90 euros) donde la autora pone de relieve todas aquellas situaciones a las que se han tenido que enfrentar los padres y las madres primerizas.

Además coincidiendo con el Día de la Madre, hemos hablado en CHANCE con ella para conocer un poco más de fondo esta aventura editorial donde la cruda realidad de la maternidad se plasma sin ningún tipo de miedo. En un momento donde existe el debate sobre las 'malas madres', Andrea da su punto de vista más cómico para intentar que las parejas se vean reflejadas en cada una de sus viñetas.

CHANCE: ¿A quién va dirigido este libro?

Andrea Zayas: Va dirigido a padres primerizos y embarazadas. Este libro ha sido mi experiencia de cuando yo estaba embarazada y de los seis meses de después de dar a luz. Pienso que el público que más puede empatizar son las mujeres embarazadas.

CH: Antes se vendía la imagen de una madre perfecta y ahora se está mostrando más la realidad. ¿Por qué piensas que puede ser?

A.Z: No sé el motivo por el que solo se ha contado esa parte, parecía que quedaba mal hablar de la parte no tan bonita de la maternidad. Creo que es importante, desmitificar todo lo que supone la llegada de un hijo. También supongo que antes la mujer estaba más encasillada en este rol de ser madre, cuidar la casa... y ahora por suerte han cambiado las cosas, las mujeres tenemos más necesidad de contarlo todo.

CH: ¿Has tenido alguna vez miedo a las críticas?

A.Z: En ningún momento porque cuando empecé a hacer esto era solo un diario, era muy sincera conmigo misma y con lo que me estaba pasando. De hecho, supe que se iba a publicar a mitad de la segunda parte del libro, ya tenía el embarazo ilustrado y toda la primera parte del postparto y compartiendo en redes veía que había muchas personas que se sentía identificadas. Esto también consuela, porque ver que esos sentimientos contradictorios también le pasan a los otros hace que las cosas se normalicen y no sean tan graves.

ANDREA ZAYAS: "HAY MOMENTOS EN LOS QUE TE SIENTES DESBORDADA"

CH: ¿Cuál ha sido el peor momento, el más embarazoso, el más divertido y el mejor?

A.Z: Lo peor fueron las primeras noches. Hay una viñeta que sale un monstruo que soy yo por las noches después de que tu sueño haya sido interrumpido mil veces, y también lo peor es cómo afecta a nivel de pareja. El más embarazoso puede ser en las clases postparto porque, aunque no es muy embarazoso, vives muchas contradicciones porque veías a todas las otras súper contentas y yo decía 'soy la única' pienso que todas teníamos nuestros momentos pero muchas veces cuesta verbalizarlo y te sientes desbordada. El más divertido es el que describo en una viñeta donde me convierto en una vaca. Esta es bastante ilustrativa porque digo 'antes tenía una vida social, profesional y ahora tengo una vida láctea'. Esta viñeta define los primeros meses y el cambio radical que viví. Y el mejor sin duda la primera vez que ves a tu hijo.

CH: Cuando tu hija sea mayor, ¿le enseñarás el libro?

A.Z: Estuve a punto de dedicarle el libro a Valentina cuando sea adolescente, pero espero que no se lo tome muy mal (risas).

CH: ¿Tienes idea de hacer otro libro?

A.Z: Me compré una libreta y me estoy apuntando frases que podrían ser libros. Tengo ideas apuntadas... por qué no, tengo una fuente de inspiración para toda la vida en Valentina, ella me regala viñetas para ilustrar.

CH: Y por último, ¿cuál era el objetivo de este libro?

A.Z: La idea del libro empezó para mi, sin tener la idea de ser publicado. Comenzó como algo para desahogarme, era como algo muy mío pero si sirve para empatizar con otras madres y otras parejas genial. Ahora veo viñetas y relativizo, las veo con distancia y con clave de humor y pienso '¡No era para tanto!' o '¡Lo hemos superado!'.