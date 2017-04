Detienen al padre de un niño obligado a mendigar en El Campello

Etiquetas

Agentes de la Guardia Civil han detenido al padre de un niño de 10 años que estaba siendo obligado a ejercer la mendicidad en El Campello (Alicante) y a un amigo del progenitor, que era quien acompañaba al menor cuando fueron vistos pidiendo en el paseo marítimo de esta localidad.

Según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado, los detenidos son dos hombres de nacionalidad búlgara, de 34 y 46 años, a quienes se les atribuye un delito de explotación de la mendicidad de menores de edad.

El niño estaba pidiendo dinero en el paseo marítimo de El Campello, acompañado de un adulto amigo de su padre y según manifestó el propio menor fue su padre quien les dejó en el puerto de esta localidad, con lo cual "es totalmente probable que este fuese conocedor de esta actividad de mendicidad a la que su amigo iba a someter al menor".

En la tarde del 11 de abril los agentes de la Guardia Civil se personaron en el paseo, ante las sospechas de lo que estaba ocurriendo, y vieron a un niño y un adulto que al percatarse de su presencia intentaron alejarse apresuradamente de la zona, siendo interceptados rápidamente.

Los agentes preguntaron al adulto si el niño era hijo suyo, pero este aseguró que no entendía ni hablaba castellano, haciendo además un gesto de indiferencia con la mano, dando a entender que no le conocía. El menor, que no tenía documentación, sí contestó que el adulto era amigo de su padre.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para identificarle y tratar de localizar a su padre, que se presentó rápidamente allí.

Ante los indicios existentes se detuvo al adulto que acompañaba al menor en el paseo marítimo, como el autor de un delito de explotación de la mendicidad de menores de edad, así como también al padre del niño, por tener conocimiento de este hecho y permitir la utilización de su hijo para estos fines.

Ambos detenidos pasaron este miércoles a disposición judicial, quedando en libertad provisional con cargos. El menor, ante su posible condición de desamparo, ya que el hermetismo de los dos detenidos a hablar y dar más datos acerca de la madre u otros posibles familiares del menor era total, fue trasladado al centro de acogida de menores de Alicante en tanto la autoridad judicial resuelve su situación.