Lara Dibildos pasa la Semana Santa con su ex, Álvaro Muñoz Escassi y su mujer

Etiquetas

Lara Dibildos es una de esas mujeres dignas de admirar. La hija de Laura Valenzuela y José Luis Dibildos ha conseguido el equilibrio con sus verdaderos ex.

Sin hacer mucho ruido durante sus rupturas, aunque bien fueron sabidas y dimos cuenta de ellas, Lara y los padres de sus ex Fran Murcia y Álvaro Muñoz Escassi, han logrado tener una buena relación aunque solo sea por sus hijos, tras el debido luto que suele llevar el fin de una pareja.

La ruptura con Fran Murcia no fue del todo fácil al igual que no lo fue la de Escassi. No podemos olvidar el famoso día del bautizo del pequeño Álvaro en el que las familias se encontraban pero unos acababan en un lado y otros en otro. Los Dibildos lo celebraban en la Masía de su querido José Luis, mientras que la familia de Álvaro Muñoz Escassi, sin niño de por medio, lo hacía en el hotel Wellington de Madrid.

Pero desde ese momento hasta el actual, todos han recorrido un gran camino y así, aunque Álvaro ha sido de lo más don juanero, Lara Dibildos se ha convertido en la gran amiga de su actual mujer la rica Raquel Bernal al igual que lo fue de Sonia Ferrer. Y más todavía sorprendió -o bueno conociendo el gran carácter de Lara Dibildos, casi no- el que la hija de Laura Valenzuela fuera la primera en acoger como una hija más, a la hija que tuvo Escassi con Mercedes hace la friolera de más de 20 años, Anna Barrachina. De hecho, la joven como bien sabéis, vive en casa de la actriz y empresaria.

Ahora hemos podido dar de nuevo fe de esta gran relación ya que Dibildos está pasando unos días en familia de Semana Santa junto a su ex y su mujer Raquel.

"En la procesión de Málaga viendo por primera vez con mucha emoción al Cristo de Mena escoltado por la legión. Momentos tan especiales que no se olvidan. Gracias de corazón @raquel_mamut y @alvarome14 por invitarme a vivirlo con vosotros", comentaba Lara.

Bien dicen que la unión hace la fuerza...