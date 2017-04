Elsa Pataky: "No me apetece tener más hijos, me planto"

Etiquetas

Elsa Pataky ha viajado a España para presentar la nueva colección de zapatos una conocida firma de la que es imagen. Pese a que vive en Australia junto al actor Chris Hemsworth y sus tres hijos, suele venir muy a menudo al país que le vio nacer.

Han pasado ya siete años desde que iniciase su romance con el australiano, pero según confiesa su amor cada año va a más. Además, la llegada a sus vidas, primero de India Rose, de cinco años, y después de los mellizos Tristan y Shasa, de tres, les ha unido muchísimo más.

Eso sí, Elsa afirma que no quiere seguir ampliando la familia, ya que tiene ganas de poder retomar su profesión. Lo cierto es que desde que fue madre priorizó el estar junto a sus hijos, dejando a un lado su carrera como actriz. Aun así ha ido haciendo proyectos, acaba de estrenar en cines la octava entrega de Fast & Furiuos y ha rodado junto a su marido Horse Soldiers, la primera película en la que trabajan juntos.

CHANCE: ¿Hacía mucho que no venías a España?

Elsa Pataky: No tanto, un par de meses o tres, pierdo la cuenta pero me encanta venir. He venido yo sola porque son pocos días e India tiene que ir al colegio, sacarla para un viaje tan largo no me gusta.

CH: ¿Vienen mucho tus hijos a España?

E.P: Si paso más de siete días sí, si estoy menos no me los traigo.

ELSA PATAKY: "HACER UNA PELÍCULA SON TRES O CUATRO MESES SIN VER MUCHO A TUS HIJOS"

CH: ¿Son buenos estudiantes?

E.P: Son muy chiquititos todavía. A India sí le gusta mucho estudiar, los peques acaban de empezar en la guardería y no les gusta tanto (ríe).

CH: Muestras fotos de Australia como si estuvieses en el paraíso, ¿Te gusta vivir allí?

E.P: Sí, es maravilloso. Ahora he estado viajando por Asturias y me recordaba mucho a Australia porque es todo verde y está lleno de naturaleza. No ver edificios te da paz.

CH: Parece que tienes un poco apartada la interpretación.

E.P: No es que la tenga apartada porque es mi pasión y lo que más me gusta, pero te quita más tiempo. Hacer una película son tres o cuatro meses sin ver mucho a tus hijos. Cuando me proponen algo siempre digo que sí, pero después me doy cuenta de que no puedo estar sin mis hijos.

CH: ¿Tienes proyectos?

E.P: Acabo de hacer una película con Chris y acaba de salir "Fast & Furious". Voy haciendo cosas que me permitan estar con mis hijos, son muy pequeños y creo que recordaran toda la vida que esté con ellos y esté presente. Cuando empiecen a ir al colegio sí tendré más tiempo.

CH: ¿Te apetece trabajar en España?

E.P: Sí, siempre. Siempre estoy buscando el momento, buscar algo que me apetezca y que me merezca la pena. Salen cosas pero es difícil adaptarlo a los viajes que está haciendo ahora Chris.

ELSA PATAKY: "ESTAMOS MUY BIEN JUNTOS Y NINGUNO DE LOS DOS SOMOS CELOSOS"

CH: Parece que tú te sacrificas más que él.

E.P: Sí, pero él ahora tiene un gran momento y tiene que aprovecharlo.

CH: Al volcarte en la vida familiar, ¿No te da miedo desvincularte de la profesión?

E.P: No, la verdad es que no. Si te quieren siempre saldrá algún proyecto, sino también puedes montarlo tú mismo.

CH: ¿Y miedo a tener un marido tan guapo tienes?

E.P: No (ríe), al contrario. Tengo mucha seguridad, estamos muy bien juntos y ninguno de los dos somos celosos. Creo que los celos no son buenos acaban estropeando muchas cosas. Nos mantenemos muy unidos y pasamos muy poco tiempo separados.

CH: ¿Cómo ha sido el trabajar juntos en vuestra última película?

E.P: Ha sido una oportunidad maravillosa, lo hemos pasado fenomenal. Fueron dos semanas en las que dejamos un poco a los niños y éramos los dos haciendo lo que nos gusta. Nos metíamos mucha caña el uno al otro, ha sido una experiencia que nos ha venido bien y que seguro que repetiremos.

ELSA PATAKY, SOBRE TENER MÁS HIJOS: "ME PLANTO"

CH: También os veremos en Planeta Calleja que os llevasteis un susto.

E.P: No queríamos retratar lo que pasó, es mejor ver lo otro, solo fue un pequeño susto. No fue nada exagerado, tuvo mal de altura, nada más. Cuando vas con gente que sabe no hay problema.

CH: ¿Te apetece tener otro hijo?

E.P: No, me planto. Tendría que dejar de trabajar otro tiempo más (ríe), vamos a dejarlo ahí.

CH: ¿Qué balance haces de todos estos años con Chris?

E.P: Creo que cada día somos más felices, nos queremos más y nos conocemos más. Nuestra relación se ha ido enriqueciendo y es mucho más bonita. Tener niños nos ha unido muchísimo, es como que cada año vamos a más.

CH: Parece que no discutís nunca.

E.P: Sí, sí...nadie es perfecto, además sería aburridísimo si todo fuese perfecto.

CH: Algún fallo tiene que tener él.

E.P: Y yo, los dos tenemos un montón de fallos pero para qué contarlos (ríe).

ELSA PATAKY: "A MIS HIJOS LES HABLO ESPAÑOL TODO EL TIEMPO"

CH: ¿Qué te saca de quicio de él?

E.P: Que no ha aprendido español (ríe), es una de las cosas que me encantaría y le doy mucha caña con eso. Somos diferentes pero es lo bueno entre nosotros.

CH: ¿Tus hijos hablan español?

E.P: Sí, les hablo español todo el tiempo. Cuando estamos allí me contestan en inglés porque no lo oyen en otros niños, pero cuando hemos venido a España mi hija enseguida se ha soltado. Me di cuenta que merecía la pena hablarles en español.

CH: ¿Cómo eres como madre?

E.P: Chris me dice que tengo que ser un poco más rígida, que soy una madre muy blanda (ríe). Es verdad que ahora llegan a una edad en la que hay que ponerles límites. A él le escuchan más, a mí me toman el pelo y hacen lo que quieren conmigo, pero estoy intentando ponerles más límites.